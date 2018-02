FOTOD JA VIDEO | Pinge on laes! Kraaklejad "Purustaja" ja väljakutsuja Nurmsoo said kaalumisel kokku

Võitlusspordisari Fightland peab homme Keila tervisekeskuses oma järjekordset osavõistlust, kui publikule pakutakse kümmet poksi-, kikkpoksi- ja MMA matši. Teiste seas lähevad vastamisi sotsiaalmeedias juba kuid pinget kruvinud Pärnu noormehed Romet "Purustaja" Reilson ja tema väljakutsuja Kaijo Nurmsoo.

Täna toimus Ülemiste keskuse Toit's restoranis homse ürituse ametlik kaalumine. Pinge jõudis haripunkti, kui eelnimetatud mehed kaamera ette astusid ja teineteisele vaikides silma vaatasid. Delfi üritas ka Nurmsoolt, kes seni on oma sõnumid konkurendile saatnud vaid Facebooki vahendusel, matšieelset intervjuud küsida, kuid mees eelistas oma kommentaarid homseks jätta.

Reilsoniga rääkis Delfi juba kaks nädalat tagasi pressikonverentsil, kuhu Nurmsoo tulla ei saanud, sest viibis Soomes tööl. "Kahju, et ta kohale ei saanud tulla. Oleks tahtnud näha," lausus Reilson toona. "Olen tema jaoks valmistunud, tegelenud mitmekülgsete treeningutega. Luban, et see fight ei lähe kohtunike kätesse."

Millised olid Nurmsoo viimased kommentaarid? "Mina olen valmis! Näen vaimusilmas, et purustan selle "Purustaja" täielikult. Ma panen talle uue hüüdnime - "Purustatud"" teatas ta mullu oktoobris.

Reilsoni ja Nurmsoo matš on reedel Keilas kavas eelviimasena. Toimub see kehakaalus -71 kg MMA reeglite järgi, pikkuseks 3x5 minutit.

Õhtu peamatšiks on hiljuti Tais vägeva nokaudivõidu saanud Viimsi Tigers Gymi võitleja Maikel Asturi (9 võitu, 6 nokaudiga, 0 kaotust) kohtumine Maxim Vorovski õpilase Serafim Gerzuniga (2 võitu, 1 nokaudiga, 2 kaotust). Tegelikult pidanuks peamatš olema Hendrik Themas vs Said Abel, kuid marokolane ei saanud dokumente korda ning jäi Londonisse. Selle asemel teeb Themas poksireeglitega matši hoopis teise eestlase Andre Kaljuranna vastu.

Keila Fightlandi võitluskaart (uksed kell 19, ürituse algus kell 20)

PEAMATŠ

MAIKEL ASTUR 9W (6KO) 0L vs SERAFIM GERZUN 2W (1KO) 2L - 80kg

Nelja mehe turniiri finaal (71 kg)

Ülejäänud matšid

KAIJO NURMSOO 7W (4KO) 3L vs ROMET REILSON 28W 0L - 75kg

UKU JÜRJENDAL 2W (1KO) 2L vs SERGEY MALJUTOV PRO DEBUT - 91+kg

HENRI HELEMÄE 6W (1KO) 1L vs MARGUS KEEK PRO DEBUT - 91+kg

ALEKSANDER ERM 1W 1L vs RINGO TIPP 2W (2KO) 3L - 91+kg

Nelja mehe turniir (71 kg)

POOLFINAAL 1 - SERGEI MAKAJEV 21W (4KO) 14L VS MARKO STULTS 13W (2KO) 13L

POOLFINAAL 2 - TARMO KÕRS 11W (2KO) 9L VS NIKITA LESHKOVICH 46W (37KO) 5L

JUSS JÄGER PRO DEBUT VS JARGO ANISTE 2W (1KO) 2L - 78kg