FOTOD JA VIDEO | Ööklubi poksivõistlus Bad Blood tõestas, et Eesti meest "nokki" lüüa ei olegi niisama lihtne

Bändi viimase loo ajal võtavad esimesed võitlejad publikust tihedalt ääristatud improviseeritud poksiringis koha sisse, ainsaks piirdeks nende ja kaasaelajate vahel "Bad Blood" särkidega turvamehed, kõige turskemad kujud ruumis. Sõu lükkavad käima korvpallitreener Marko Keilast ja tema väljakutse Facebookis vastu võtnud Mattias Tallinnast.

Sama nädala teisipäeval rääkis Marko, kes poksiringis on varem viibinud teadustajana, "Radari" saates, et on elu jooksul paaril korral kaklusesse sattunud: "Kooli ajal oli üks kaklus, kus ma üldse ei võitnud, kuigi läksin sama enesekindlalt peale. Ja ülejäänud kaklustest ma ei räägiks. Tehnikat mul ei ole, aga jõudu peaks jaguma."

Bad Blood ürituse Facebooki lehel sai ennustada, kumb meestest võidab. Õigesti vastanute vahel pidi loosi minema 10 shot'i ehk pisikest napsu. "Arvan, et Marko võidab juba paljalt võhma pealt," ennustab üks huvilistest. Pealtvaatajatele on juba esimese raundi järel selge, et kui sel võistlusel punkte loetaks, võidaks korvpallitreener kohtunike ühehäälse otsusega. Plahvatuslikud liigutused ühe minuti jooksul ja seejärel 30 sekundit puhkust näivad tema põhialaga hästi kokku sobivat. Mattiasel lüüakse juba esimese minutiga supp lahti, kuid pikali ta ei kuku. Reeglid näevad ette, et võidumees on vaid see, kes vastase viie üheminutilise raundi jooksul nokauti suudab lüüa. Või kuni keegi loobumisvõidu annab.