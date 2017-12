FOTOD | Hollandis matšiks valmistuv Mirkko Moisar tegi 12 tunniga vägeva kaalulangetuse

Mirkko Moisar valmistub Hollandis Rotterdamis maineka võitlusspordisarja Glory debüüdiks. Võistluskaalu mahtumiseks tuli Eesti tuntuimal kikkpoksijal 12 tunniga maha võtta 4,6 kilogrammi.

Kõik see toimus nii nagu kahevõitlusaladel ikka - trenni, toitumise ja saunaga. Täna ametlikul kaalumisel kaalule astudes näitas tabloo 70,3 kg, tema 19-aastane vastane Anis Karkach (19 võitu, 10 nokauti, 1 kaotus) kaalus 69,1 kg.

Marokolasest Karkachist sai Moisari vastane täna hommikul. Algselt valmistus eestlane kohtumiseks hollandlase Anil Cabrili vastu, kuid viimasel hetkel pidi kohalik võitleja matšist loobuma.

GLORY 49 Rotterdam võitlusgala algab homme Eesti aja järgi kell 19.00. Moisari matš on neljameheturniiri reservmatš, mis tähendab seda, et kui neljameheturniiril osalejatest on pärast poolfinaali üks finalistidest viga saanud, siis pääseb finaali varumatši võitja.

Moisari profikontol on 109 matšiga 86 võitu (15 nokauti) ja 23 kaotust. Oma viimases matšis sai ta kohtunike häältega Tondiraba jäähallis toimunud Number One Fight Showl novembris jagu valgevenelasest Maksim Spodarenkost, kellele ta maikuus samas kohas nokaudiga kaotas.