Tallinnas Sparta spordiklubis peeti täna maha võitlusspordiürituse Fightland ametlik kaalumine, kus homme Keilas vastamisi minevad võitlejad teineteisele viimast korda enne kongi kõlamist silma vaatasid.

Õhtu peamatšis kohtub Mirkko Moisar kolmekordse King of Kings võitlussarja meistri Cristian Doreliga Moldovast (K-1 reeglitega matš kaalus 73 kg).

Dorel on karjääri jooksul võitnud 51 ja kaotanud 3 matši, korra on ta ringist väljunud viigiga. Moisari kontol on 81 võitu ja 22 kaotust.

Kokku saab kaasa elada veel kaheksale põnevale heitlusele.

Fightcard:

1) Astrid Johanna Grents (Tln, KRVA) vs Elsa Pippuri (Soome) 55 kg

2) Aleksander-Leonhard Erm (Tallinn) vs Harri Kirss (Viljandi) poks 95 kg

3) Tarmo Kõrs (Keila TPK) vs Janar Viner (Paide TPK) K-1 67 kg

4) Taur Guitor (Tln, KRVA) vs Maikel Astur (Viimsi Tigers) K-1 75 kg

5) Karl-Joonatan Kvell (Tln, KRVA) vs Alex Nigu (Tln, Wiru treening) K-1 75 kg

6) Toivo Pettinen (Pärnu) vs Remy Alliksoo (Viimsi Tigers) K-1 77 kg

7) Rain Karlson (Tln) vs TBA 91 kg pro-poks

8) Hendrik Themas (Tln, KRVA) vs Vaidas Valancius (Leedu) K-1 77kg

9) Mirkko Moisar (Tln, KRVA) vs Cristian Dorel (Moldova) K-1 73 kg