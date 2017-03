Tartus A. le Coq'i spordihoones selgusid pühapäeval Eesti poksimeistrid ning kuigi võitjate seas üllatusi polnud, pidid nii mõnedki suurnimed kuldmedali võitmiseks endast rohkem andma kui varasemalt.

Nii näiteks ei suutnud Eesti meistriks juba 12. korda tulnud Ainar Karlson (Wiru treening) üle pika aja lõpetada matši enne lõpukella. Südikas Kalev Boxingu raskekaallane Gennadi Štšerbin võttis vastu kõik Karlsoni löögid, kuid hoolimata rasketest tabamustest keeldus alla andmast ning suutis valitsevale meistrile ka mõned tugevad löögid pihta saada.

Kuigi Karlson tõestas, et kuulub jätkuvalt Eesti absoluutsesse tippu, siis sama palju austust näidati matši lõppedes üles ka Štšerbini vastu, kelle suur võitlushing tõestab, et Eestis on üks korralik ja võimas poksija juures.

Õhtu tasavägiseimaks lahinguks kujunes kuni 64-kilogrammiste vastasseis Järve Boxingu esindajate Semjon Karhanini ja Stanislav Perfilovi vahel. Mehed kohtusid finaalis ka mullu ning siis võttis napi häälteenamusega võidu Karhanin. Ka seekord võitlesid mõlemad suurepäraselt, tabades kordamööda tugevaid lööke. Perfilov alustas avaraundis selgelt paremini, kuid Karhanin suutis matši teises raundis viigistada ning omas ka viimases raundis kübeke enam energiat. Kiire, tehniline ja osav poksistiil tõi Karhaninile karjääri kolmanda järjestikuse meistritiitli ning õhtu parima poksija auhinna, mille andis üle kohale tulnud profipoksiäss Artur Akavov.

Eesti koondislased Andrei Hartšenko (Dünamo) ning Artur Zarva (Avangard) võitsid vastavalt kergekeskkaalu ning keskkaalu tiitlid, naastes sellega taas kodumaa tippu. Kui Hartšenko sundis oma vastase Deniss Vagneri (Energia) enne kolmandat raundis loobuma, siis Zarva pidas noore ja südika Ervin Larkaga (Energia) võitlema kuni lõpukellani.

Eesti meistritiitlid võitsid lisaks veel sulgkaalus Kirill Serikov (Järve Boxing), poolraskekaalus Sergei Bannov (Evail-Athletics) ning üliraskekaalus Margus Keek (Wiru trening).

Lisaks meestele peeti ka kolm täiskasvanud naiste finaalmatši. Tulises lahingus tuli kuni 64-kilogrammiste seas Eesti meistriks Inga Palu (Evail Athletics). Astrid Johanna Grents (Kalev/Boxing) lükkas troonilt Helen Ehandi (Dünamo). Troonil jätkas kindlalt Elina Kangas (Kiviõli).

Noorte seas näitasid kogu võistluste jooksul parimat esitust kohaliku publiku ees võidelnud Alex Kravets (Sirge, kuni 60kg), jätkuvalt tipus püsiv Denis Osipov (Loit, kuni 69kg), jõuline Eduard Piirisild (kuni 75kg) ning tulevikulootus Stiven Aas (Järve Boxing).