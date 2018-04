FOTOD | Duel 1 Fight Series: Maikel Astur võitis nelja mehe turniiri, Markko Moisar kaotas peamatši

3. DFS Tournament -71 kg, 3x3 min

RUSLAN MAMUTO (Valgevene) vs ANDI UUSTALU (Eesti)

4. DFS Tournament -75 kg, 3x3 min

NIKOLAE TAMAZLIKARU (Valgevene) vs MAIKEL ASTUR (Eesti)

5. DFS Tournament -75 kg, 3x3 mn

SHONZINYO ABENA (Holland) vs OTT REMMER (Eesti)

6. DFS Fight 75 kg, 3x3 min

ERLANDAS KAMINSKIJ (Leedu) VS TARMO KÕRS (Eesti)

7. DFS Tournament -71 kg, 3x3 min

FINAAL

8. DFS Tournament -75 kg, 3x3 min

FINAAL

9. DFS Superfight -65 kg, 3x3 min

MAKSIM PETKEVITŠ (Valgevene) vs MARKKO MOISAR (Eesti)

Gunnar Leheste: Peamatši võitjaks kuulutatakse valgevenelane Maksim Petkevitš. Midagi pole teha, külalisvõitleja tabas täna lihtsalt rohkem ja puhtamalt. Midagi muud ei saa Moisarile ette heita. Polnud tema päev. Kohtunike otsus oli 2:1.

Gunnar Leheste: Eesti ja Valgevene hümnid kuulatud ning peamatš võib alata!

Gunnar Leheste: -75 kg nelja mehe turniiri võitja on punktidega 3:0 Maikel Astur!

Gunnar Leheste: -75 kg finaalis on esimene raund peetud. Suriname päritolu Abena on korra käinud põrandal ja korra tõugatud ringist välja üle köite. Astur on aktiivsem olnud, aga selgest ülekaalust on veel vara rääkida.

Gunnar Leheste: Esimene nelja mehe turniiri karikas rändab täna paraku kohtunike 2:1 häältega Moldovasse. 19-aastane Uustalu peab kaotust tunnistama. Uustalule oli see kolmas kaotus seitsme võidu kõrvale.

Gunnar Leheste: Teine raund läbi. Uustalu peab siit nokaudi välja võluma, kui võita tahab. Punktidega oleks moldovlane kindel võidumees.

Gunnar Leheste: Esimese raundi elab Uustalu üle. Midagi lihtsat siin paraku pole. Moldovlane jätkab sealt, kust riietusruumi minnes pooleli jäi. Löögid on endiselt tugevad ja täpsed.

Gunnar Leheste: Ringi on tulemas Vitali Matei (Moldova) ja Andi Uustalu. Tänane esimene finaal (-71 kg) on algamas.

Gunnar Leheste: Meenutame senise õhtu karmimat nokauti, kes veel näinud pole... Duel 1 Fight Series algas karmi nokaudiga. Vitali Matei Moldovast lõi pikali venelase Aleksei Dodonovi. Nelja mehe finaalis läheb moldovlasega vastamisi Andi Uustalu. Jälgi matši Delfist! #duel1fightseries #fightsports #kickboxing #knockout A post shared by Delfi Sport (@sport.delfi.ee) on Apr 14, 2018 at 11:16am PDT

Gunnar Leheste: Enne kui finaalidega pihta hakatakse, sai publik veel nautida Tarmo Kõrsi tehnilist nokauti leedulase Erlandas Kaminskij üle.

Gunnar Leheste: "Kahju, et nii läks. Loodan, et esimeses pooles ei pidanud pettuma. Sügisel tuleb uuesti duell ja siis enam sedasi ei lähe. Ma luban!" teatas Remmer publikule.

Gunnar Leheste: Kolmandas raundis on näha, et kumbki pole veel oma võidu kindel ja vaja on kogu oskustearsenal välja panna. Jõudu oli ka veel mõlemal päris palju järel...

Gunnar Leheste: Ai kui kahju! Remmeri kulmuhaav lõpetab matši. Äärmiselt kurb viis matš kaotada...

Gunnar Leheste: Kahe esimese ringi puhul võib ennustada, et näeme veel täna Asturi ja Remmeri finaali. Ott on mõned päris head löögid hollandlasele sisse saanud. Eriti efektsed on olnud kaks-kolm jalalööki pähe. Aga üks 3-minutiline raund on veel minna...

Gunnar Leheste: Teises poolfinaalis on ringis Tartu mees Ott Remmer ja Suriname päritolu hollandlane Shonzinyo Abena.

Gunnar Leheste: Kolmanda raundi põhjal peaks võit Asturile kuuluma. Moldovlane hakkas raundi keskpaigast kasutama alatuid võtteid ja liiga palju hoidma. Sellest sai Astur jõudu juurde ja haaras selles kohtumises selgelt initsiatiivi. Näis, kas sellest piisas ka kohtunike jaoks...

Gunnar Leheste: Punktidega 3:0 saab võidu Maikel Astur!

Gunnar Leheste: Teine raund oli juba võrdsem ja põnevam. Moldolvasel paistab võhm otsa lõppevat.

Gunnar Leheste: Astur alustas matši liiga passiivselt. Aga positiivne on see, et need löögid, mis tal läbi on läinud, on vastasele silmnähtavalt haiget teinud. Nägu oli moldolvasel raundi lõpuks verine.

Gunnar Leheste: Maikel Astur teab, kuidas publik enda poole püüda. Eesti lipp õlgadele ja sisenemislauluks FIX - "Tsirkus". Kindel värk!

Gunnar Leheste: Seni on kulgenud kõik nii, nagu Betsafe'i koefitsendid on ennustanud.

Gunnar Leheste: Väike paus ja siis juba -75 kg nelja mehe turniiri esimene poolfinaal Maikel Asturi osalusel.

Gunnar Leheste: Uustalu kuulutatakse kohtunike 2:1 häältega võitjaks. Kolmandas raundis tõestas ta oma üleolekut veelgi. Kuni -71 kg nelja mehe turniiri finaalis näeme seega Andi Uustalut ja moldovlast Vitali Mateid.

Gunnar Leheste: Teise raundiga haaras Uustalu selgelt initsiatiivi. Kogub tublist punkte ja otsib võimalust ründamiseks. Vastane tegeleb rohkem tantsimise ja eest ära jooksmisega.

Gunnar Leheste: Uustalu on matši hästi alustanud. Kuigi väga palju tabavaid lööke pole kirja saanud, on väike psühholoogiline eelis juba saavutatud. Valgevenelane sai kinni hoidmise ja maadlusheite eest juba hoiatuse ning näitab väikseid frustratsiooni märke. Teine raund läks!

Gunnar Leheste: Ringis on juba järgmised võitlejad. Publikul on siin põhjust ka oma poisile kaasa elada. Peaks Andi siit edasi saama, ootab teda finaalis moldovlase näol väga kõva pähkel.

Gunnar Leheste: Nokaudi hetke võib järele vaadata ka Delfi Spordi Instagrami storyst.

Gunnar Leheste: Dodonov talutatakse kõva aplausi saatel püsti.

Gunnar Leheste: Matš lõppes karmi nokaudiga. Moldova võitleja ei hoidnud ennast tagasi ja saatis venelase valusa prantsatusega pikali. Dodonov saab hetkel meedikutelt turgutust, jalgu pole veel alla võtnud.

Gunnar Leheste: Kuigi esimese raundi lõpukell kõlas, oli juba raundi keskpaigast selge, kes selle lahingu võidab. Moldova võitleja on oma löögitugevuselt ja kiiruselt selgelt üle. Venelane Dodonov käis ka korra põradal.

Gunnar Leheste: Järgmisena on ringis -71 kg nelja mehe turniiri esimesed poolfinalistid Vitali Matei Moldovast ja Aleksei Dodonov Venemaalt.

Gunnar Leheste: Kohustuslik poseerimine karikaga.

Gunnar Leheste: Kolmandat korda enam Uue ei taastu ja tehnilise nokaudiga võit läheb kirja Marko Šultsile.

Gunnar Leheste: Šultsi low-kickid on Uuele vist liiast. Kaks nokdauni juba teises raundis olnud.

Gunnar Leheste: Esimese raundi võitis selgelt Šults, kes töötab aktiivselt nii käte kui jalgadega. Uue sai ka kohtunikult kubemesse löögi eest väikse hoiatuse. Uue treenerid on veidi rahulolematud: "Jalg järgi, Sven, kurat küll!"

Gunnar Leheste: Esimese matši võitlejad on valmis. Viimased juhised kohtunikult ja läheb madinaks!

Gunnar Leheste: Kui mu arvutused mind ei peta, peaks Šultsi kontol olema 13 võitu ja 14 kaotust. Sven Uue recordi jään hetkel võlgu.

Gunnar Leheste: Kõik võitlejad on ringis! Viie minuti pärast stardib esimene matš.

Gunnar Leheste: Genka juhatab matšid sisse.

Gunnar Leheste: Sõu on kohe-kohe algamas! Soojenduseks astuvad esimeses matšis ringi kaks Eesti meest Sven Uue ja Marko Šults.

Gunnar Leheste: Tervitused A. Le Coqi spordimajast. Võib öelda, et tartlaste huvi võitlusspordi vastu on täiesti olemas. Tribüünidel on juba soliidselt rahvast. Kes tahab matše otse näha, siis Duel 1 Fight Series Facebooki lehelt näeb!

Gunnar Leheste: Fotod eilselt kaalumiselt: http://sport.delfi.ee/news/voitlussport/uudised/fotod-duel-1-fight-voitlejad-nagid-tana-oma-vastaseid-silmast-silma?id=81761401