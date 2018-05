FOTO | Venelasest vabavõitleja sai võika silmavigastuse

Matšis Warlley Alvesi ja Sultan Alievi vahel sai venelane sedavõrd tõsise silmatrauma, et kohtumine tuli kolmanda raundi eel katkestada. Parema silma ümbrus muutus munasuuruseks verevalumiks ja arstide sekkumine lõpetas matši.

Alves on karjääri 14 matšist võitnud nüüd 12, Aliev sai 14 võidu kõrvale kolmanda kaotuse.

...and this fight is over pic.twitter.com/nLEuTX2EDN— John Pollock (@iamjohnpollock) May 12, 2018