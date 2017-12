Floyd Mayweather peab läbirääkimisi UFC-ga, tasu küündiks miljardi dollarini

40-aastane poksiäss Floyd Mayweather juunior on pidamas läbirääkimisi MMA-võitlussarjaga UFC. Mayweatheri sõnul on ta saanud UFC-lt pakkumise osaleda mitmes MMA-matšis.

Pikaaegne UFC kommentaator Joe Rogan tegi vastava uudise läbirääkimiste kohta avalikuks oma podcastis. Eelnevalt oli Rogan pidanud aru ka oma sõbra ning UFC bossi Dana White'iga.

Mayweather tõmbas viimati oma karjäärile joone alla augustis, kui ta alistas poksiringis MMA-võitleja Conor McGregori. Mayweather on profikarjääri jooksul pidanud 40 matši ning need kõik ka võitnud.

Mayweather on varasemalt avaldanud, et talle on pakutud UFC-sarjas paari matši ning selle eest oleks tasu umbes miljard USA dollarit. Sama kinnitas nüüd ka Rogan. Viimase sõnul on aga nüüd jõutud kompamisest kaugemale ja peetakse reaalseid läbirääkimisi.

“Kui ma tahan, siis ma võin liituda UFC-sarjaga. Võin teha lepingu kolme-nelja matši peale ning teenida sellega miljard dollarit,“ on Mayweather varasemalt öelnud.

Koheselt hakati spekuleerima, et Mayweather võiks nüüd MMA-ringis vastamisi minna taaskord McGregoriga, kelle ta augustis poksiringis alistas.