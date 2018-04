Floyd Mayweather: läbirääkimised MMA-ringi tulemiseks käivad, võin kohtuda Conor McGregoriga

Poksiäss Floyd Mayweather juunior rääkis väljaandele SHOWTIME Sports, et ta soovib pidada Conor McGregoriga kordusmatši ning teha seda MMA-ringis.

Mayweather ja McGregor kohtusid mullu augustis poksiringis ning toona teenis Mayweather kümnenda raundi tehnilise nokaudiga võidu. Matši järel kuulutas Mayweather oma karjääri lõppenuks ja seda juba kolmandat korda.

“Profispordist eemal olemine on olnud tore. Kõik aga teavad, et pensionile minek ei ole minu juhul kunagi lõplik. Ma lähen pensionile ja tulen seejärel tagasi. Kas on võimalik, et naasen uuesti ringi? Jah, see on võimalik. Kui ma seda aga teen, siis tulen juba MMA-ringi,“ rääkis Mayweather.

“Rääkisin oma tiimiga. Al Haymon (Mayweatheri isiklik nõuandja) ütles esialgu ei, kuid ma rääkisin ka Showtime'i ja CBS'i telekanalitega. Kui saaksime ka UFC sarja bossi Dana White'iga kokku, siis võiks suurmatšist asja saada. Ma ei tea, kas teeksin ainult ühe matši. See matš võib toimuda Conor McGregoriga,“ teatas Mayweather.

41-aastase ameeriklase sõnul võib tema MMA-karjäär kujuneda ka pikemaks. “Võin teha lepingu ka mitme matši peale. Selleks peavad aga Showtime ja CBS oma nõusoleku andma,“ lisas ta.

Mayweather pidas profipoksijana 50 matši ning võitis need kõik.