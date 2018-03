Floyd Mayweather alustas MMA-treeningutega ja võistleb sel aastal Conor McGregori kaalukategoorias

41-aastane poksiäss Floyd Mayweather juunior avaldas, et ta on alustanud MMA-treeningutega. Ameeriklase sõnul kavatseb ta sel aastal võistelda ka samas kaalukategoorias, kus igapäevaselt teeb tegusid Conor McGregor.

Mayweather ja McGregor kohtusid eelmisel aastal omavahel poksiringis ning seejärel on loodetud, et sama juhtub ka MMA-ringis. Mullu 26. augustil Las Vegases peetud matšis võitis kümnenda raundi tehnilise nokaudiga Mayweather.

Mayweather andis mõista, et ta võib MMA-ringis kohtuda ka McGregoriga, kuid see juhtub ainult olukorras, kus mehele makstavad rahanumbrid on tema jaoks piisavalt suured.

“Olen juba treeningutega alustanud,“ sõnas Mayweather FightHype.com'ile. “Olen alustanud vastupidavuse treenimisega. Praeguseks olen jooksmisega algust teinud.“

“Mõtlen MMA-ringis võistlemisele. Olen sellele juba pikalt mõelnud. Alustasin Miamis treeningutega. Olen praegu plaani võtnud aasta lõpus ringi tulemise. Arvan, et praegu on sel aastal võitlemise tõenäosus 50 protsenti,“ lisas ameeriklane. “Olen praegu MMA-maailmas kõige kuulsam nimi. Kuulsuselt teine mees on Conor McGregor.“

“Praegu ei saa ma kinnitada, et kordusmatš McGregoriga toimub. Kõik sõltub rahanumbritest. Ma olen numbrite mees,“ teatas ta.