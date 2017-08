Fightlandil võitlev Hendrik Themas: uuel hooajal olen ma nagu Hendrik 2.0

Moisar Promotion korraldab 8. septembril Kalevi Spordihallis järjekordse kickpoksi- ja MMA-teemalise võitlusõhtu. Õhtu tõmbenumbriks on Hendrik Themase matš Hollandist pärit võitleja Justin Dapiga.

Kohtumine toimub kaalus kuni 79 kilogrammi ja K-1 reeglite järgi.

Dapi näol on tegemist kogenud mehega, kel selja taga 30 matši (25 võitu - 5 kaotust). "Ma arvan, et ta on tugev vastane – ma ei alahinda, aga samas ma ka ei ülehinda teda. Ma tean, milleks ma ise võimeline olen," ütleb Themas.

Milline on praegu olnud Sinu treeningute strateegia antud matšiks ette valmistamisel?

Mitte niivõrd konkreetselt selleks matšiks, aga üldse selleks tulevaks hooajaks olen nüüd viimased kolm kuud saanud ilma takistusteta trenni teha. 5. mail oli mul viimane võistlus. Vahepeal ongi nüüd trenn fookuses olnud. Kui sa kogu aeg võistled, siis ei saa suurt treeningkoormust samal ajal hoida. Nüüd ma olen saanud seda teha. Lisaks on muutunud ka tööl käimise ja treeningute omavaheline suhe treeningute kasuks. Tööl õnnestus võtta 75% koormust, mida võimaldasid uued meeskonnaliikmed – spordihuvilised härrad, kes annavad oma panuse.

Mida see 75% täpsemalt tähendab? Palju Sa tunde päevas trenni teed?

Ma kunagi ei vaata tunde või trennide arvu, pigem vaatan seda, mida seal tehakse. Mõnel inimesel on trenn lihtsalt tund aega venitamist, teisel on intensiivsem trenn. Praegu tuleb enamasti keskmiselt poolteist korda päevas. Tänu sellele saan nüüd käia ka hommikuti trennis. Seda ma varem teha ei saanud, varem käisin ainult õhtuti ja harrastajatega rühmatrennides. Nüüd saan koos proffidega treenida.

Kes Su meeskonnas on?

Kõige rohkem teeb minuga tööd Ahti Pikkur, kes sel korral on ka ise võistlustules. Lisaks Kevin Renno, kellega olen nüüd viimasel ajal saanud rohkem trenni teha, vanasti ajad ei klappinud omavahel. Mul on ka nii öelda sparringupartnerid, kelleks on Mirkko Moisar ja Maksim Vorovski. Lisaks kuuluvad minu meeskonda minu toetajad, keda nüüdseks on päris mitu, ning see on väga tänuväärne.

Tulid poksi ereda tähena. Kas praegu alles hakkab see sõdalase, võitleja hing reaalselt välja tulema ja saama igapäevaseks? Mida Sa ootad uuelt hooajalt?

Ma arvan, et uuel hooajal olen ma nagu Hendrik 2.0. Usun, et minu võitlusstiil läheb mitmekülgsemaks. Hiljuti Hollandis laagris käies sain juurde palju enesekindlust – ma nägin, et ma olen heal päeval juba sellel tasemel, aga samas ma sain motivatsiooni, et ma pean ka halval päeval sellel tasemel olema. Enesekindlus ja usk endasse ongi kõige tähtsam ning see laager seda mulle andis. Ma ei ole kunagi pessimist, ma olen alati optimist, niisiis arvan, et see hooaeg tuleb hea nagu eelmine. Eelmisel lõpp vajus natuke ära, aga algus oli väga hea. See hooaeg võiks siis kestvalt olla väga hea.

Mis Hollandi laagris oli teistmoodi kui meil? Mis Sa sealt kaasa võtsid?

Nägin, et me kodus teeme õiget aja. Kickpoks on kickpoks ning meil on siin väga heal tasemel treenerid ja teadmised. Kaasa võtsin sealt suhtumise – seal olid kõik väga näljased ja ihalevad tippu jõuda. Trennis käib kogu aeg pidev andmine. Kõik üritavad olla kõige kiiremad, kõige tugevamad ja kõige vastupidavamad. Keegi ei taha järele anda ja siis käib pidev võistlemine omavahel.

Omavahel juba trennis?

Jah. Nii kombinatsioonides, sparringus kui igas asjas. See mõtteviis, et annad endast alati parima – see on tähtis!

Mida fännidele julged lubada või ütled selle hooaja eel, mis nüüd algamas on?

Ma julgen lubada, et näeb minu uut mitmekülgsemat stiili. Olen harjutanud uusi võtteid. Siiamaani olid mul väga tugevad käelöögid, aga nüüd üritame jalad ka mängu tuua. Endise teivashüppajana olen ma koordineeritud nagunii ja tänu sellele ma arvan, et suudan selliseid veidi akrobaatilisemaid asju ka teha.