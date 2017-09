Fightlandil ringi astuv Ahti Pikkur: lahing venelastega on alati viimase hingetõmbeni

8. septembril Kalevi spordihallis Fightlandi võitlusgalal ringi astuv Ahti Pikkur valmistub venelase Aleksander Golovatševi vastu tõsiselt, sest lahingud idanaabritega on alati raskeks kujunenud.

Matš toimub kehakaalus kuni 86 kg. Golovatšev teeb Tallinnas alles oma profidebüüdi. Kaheksandat profimatši tegev Pikkur ei tea vastasest muud, kui et tegemist on Hendrik Themase viimase Number One Fight Show vastase Dmitrievi treeningkaaslasega. Maikuus jäi Themas Tondiraba hallis Dmitrievile alla lisaraundis.

"Niipalju kui ma mäletan, oli ta tehniline ja päris terav. Kindlasti saab ka tiimikaaslaste pealt mingisuguse analüüsi teha, tema enda kohta ma pole nii palju vaadanud. Aga kuna ta on Venemaa sportlane ja tal on päris hea amatöörtaust, siis ma usun, et saan sel korral päris kõva lahingu. Alati, kui ma olen venelastega võidelnud, siis nendega on olnud lahing viimase hingetõmbeni. Nad on alati päris tugevad olnud, selles mõttes olen ennast valmis pannud," rääkis Pikkur goodnews.ee-le.

Milline on olnud Teie ettevalmistus?

Täpselt sama – ega see ei muutu kunagi. Hommikul siia, teen trenni, päeval puhkan, õhtul uuesti Spartasse Kevin Renno Võitlusspordi Akadeemiasse trenni. Peab oma keha kuulama ja vahepeal puhkama ka. Sel korral olen teinud seda targemini – olen rohkem kuulanud oma keha. Kui ikka hommikul on tunne, et keha on surnud, siis ma ei tule siia. Tunnen, et närvisüsteem ja vaim on sel moel kuidagi paremini säilinud. Eilsel matšil Jussi vastu – treenisin ennast lihtsalt palju vähem ja läksin palju parema tundega ringi sisse. Enda kogemuste pealt arvad küll, et kui jätad trenni tegemata, siis jääd halvemaks, aga tegelikult on puhkus ja õige kombineerimine see, mis annab õige resultaadi. Hästi palju tuleb ennast kuulata. See, kui keegi ütleb sulle “Tee nii”, ei pruugi üldse sinu jaoks toimida.

Kuidas see vaimne ettevalmistus matšide eel on? Mida treenerid ja tiimikaaslased üksteisele soovitavad?

Eestlased on vist nii omaette tegutsejad, et meil siin omavahelist infovahetust väga ei olegi. Me pigem tuleme lihtsalt kõik kokku ja teeme koos rasket tööd. Vahel mõtlen küll, et kuidas me pärast seda veel suudame Mirkko, Maksimi ja teistega normaalselt suhelda. See vist teebki meie tiimi tugevaks, et kui kõik Eesti tüübid tulevad kohale kokku ja annavad endast 100%. Kui sa kõrgele tippu jõuad, siis partnerite valik jääb suhteliselt kesiseks. Siis ongi väga tähtis, et kõik ilmuvad kohale ja annavad endast parima. Ülejäänu pead juba ise kodus paika panema.

Mida Te fännidele sel korral julgete lubada või öelda?

Ma tahan jälle saada ringiaega, nagu ma ka eelmise matši puhul ütlesin. Kunagi eelmistel hooaegadel, kui enne vigastust võistlesin, siis oli mul kogu aeg selline sisemine vajadus tõestada kõigile, et ma lähen löön nüüd kõik nokki jne. Aga ma nägin, et sellest kaob sul matšis pea ära, kui sa lähed ainult seda ühte ainukest asja taga ajama. Ka selle matšiga on mul endal peas juba seatud üks eesmärk – ma tahan saada 3 raundi ringiaega, kuna enne King of Kingsi on see väga tähtis. Kui tuleb nokaut, siis tuleb, aga ma ei lähe seda otseselt niimoodi otsima. Ma lähen sinna just seda ringitunnetust saama – see on praegu ülimalt tähtis. Ma võin King of Kingsile minna, aga seal on mul vastas profitasemel maailmameistrid. Mul tuleb siin endal alles kaheksas profimatš. Enda silmis lähen ma midagi väga-väga suurt ületama, kui ma lähen King of Kingsile nendega võistlema. Üks vastane on see, kes võitis Maksimi aasta aega tagasi.

