Fightlandi peamatšis kohtuvad Daniel Forsberg ja Hendrik Themas

Klubist Turku Muay Thai pärit Forsberg on mitmekordne Soome meister. Ta töötab vangide psühhiaatriahaiglas ja tema hüüdnimi on Rootslasetapja. „Karm võitlus tuleb,“ lubab Forsberg, kelle hüüdnimi on põhjustatud sellest, et ta on võitnud nii paljusid Põhjamaade võitlejaid.

Henri Helemäe ja Ahti Pikkur lähevad vastamisi poksimatšis. Kolme aasta eest kohtusid nad kikkpoksimatšis Helemäe korraldataval Mõisaküla Fightil ja siis Pikkur võitis. Igas korralikus matšis peab olema kurikael ja Helemäe oskab kurikaela mängida. Küsimusele, kumb on edevam, tema või Pikkur, vastab Helemäe: „Mina ju.“

Põsesarnaluumurd lõpetas Pikkuri võitlejakarjääri 2017. aastal. Otsus naasta tuli enesedistsipliini kadumise tõttu ja motivatsiooni otsimise tulemusena. „Saab väärikalt ühe korra adrenaliini tunda veel,“ sõnab Pikkur, kes on ka mitmekordne Eesti juunioride meister korvpallis ja osav muusikaprodutsent (Suur Papa „Pätiplika“).

Fightlandil leiab aset Tarmo Kõrsi ja Nikita Leškovitši kordusmatš. Nad kohtusid Fightlandil veebruaris ja siis sai punktivõidu lätlane. Kõrs veab Keila Taipoksi Klubi ja õpetab Keila koolis kehalist kasvatust. Kõigest 19-aastane Leškovitš on juunioride vabavõitluse MM-i pronks.

Leškovitšiga samast klubist on pärit teine lätlane Vitali Ussov. Marko Šults teab, et Ussov on kogenud ja poksitaustaga. „Ta lööb kätega palju,“ räägib Šults, kes hiljutise vastase Dmitri Tsvetkovi lõi nokauti pooleks minutiks.