Endine MMA-kuninganna Ronda Rousey on tagasi, aga hoopis uuel alal

Mitumeid aastaid naiste MMA-d domineerinud Ronda Rousey otsustas pärast kahte järjestikust kaotust MMA-ga lõpparve teha, ent on nüüd suurele areenile naasnud - seda aga hoopis WWE wrestling'us.

2008. aastal Pekingi olümpial judos pronksi võitnud Rousey on WWE-ga varemgi koostööd teinud, ent nüüd sõlmis 30-aastane naine organisatsiooniga lepingu, mis teeb temast täiskohaga "maadleja". Teadupoolest on WWE segu spordist ja meelelahutusest: matšid on peamiselt lavastatud ning kokku mängitud.

Läinud öösel toimunud WWE Royal Rumble naistematšil tegi Rousey ootamatu etteaste, kinnitades kuuldusi, et on WWE karusselliga liitumas.

"See on nüüd minu elu, minu esimene prioriteet järgmiste aastate jooksul. See ei ole PR-trikk," rääkis Rousey ESPNile. "Mul oleks oma ajaga teha palju tasuvamaid asju, kuid ma ei naudiks midagi nii palju kui WWE-d."