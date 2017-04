Eestlanna tuli Brasiilia jiu-jitsus Euroopa meistriks

Sel nädalavahetusel Roomas toimunud no-gi Brasiilia jiu-jitsu (lukumaadluse) Euroopa meistrivõistlustelt tõid Eesti sportlased koju kuld- ja hõbemedali.

Nädalavahetusel Roomas toimunud Euroopa meistrivõistlustel lukumaadluses võitis esimese eestlannast jitsikana kuldmedali Liisi Vaht (lillad vööd, sulgkaal). Hõbemedalile tuli Jane Soodla (sinised vööd, kergekaal).

Liisi Vaht sai soodsa loosi – turniirisüsteemi tõttu said sulgkaalu kaks neiut teise ringi otse, nii ka Vaht. Kuid võistlemine oli Vahi jaoks karm: ta võitles Euroopa meistritiitli eest haigena.

„Ma olin haige, ent usun, et pean andma endast parima alati - ka oma halvimal päeval. Võtsin esimest matši rahulikult, ei läinud riskima. Jõudsin heasse asendisse, tegin tööd ja otsisin alistusvõimalust,“ kirjeldas Vaht. Matšivõit saabus mäekõrguselt punktidega 17-0.

Finaalimatšis astus Vaht vastamisi väga tugeva vastase vastu.

„Selles matšis tuli riskida. Riskisime mõlemad. Püüdsin vastast alistada jalalukuga, ent ta põgenes lukust,“ kirjeldas Vaht. Vastane jõudis punktidega ette, kuid viiendal minutil suutis Vaht alistada vastane sirge käelukuga. Tulemuseks Euroopa meistritiitel lillades vöödes.

„Emotsioonid on laes,“ tunnistas Vaht. „Euroopa meistritiitel oli üks mu suurimaid eesmärke. Sooritusega olin rahul – seda enam, et olin väga tõbine. Matšide ajal oli tegu, et mitte köhida ja mõelda jooksvale ninale.“

Järgmise sammuna plaanib Vaht osa võtta aprilli lõpus Helsingis toimuvast suurvõistlusest Finnish Open ja saada pärast seda võimalikult palju võistluskogemust.

„Sain aru, et puudujääke on just võistlusnärviga toimetuleku osas. Haigus muutis seda veel hullemaks,“ rääkis ta. „Õnneks olid Eestis inimesed, kes minusse uskusid ja mind toetasid. Ilma nendeta poleks see medal pooltki nii särav.“

Teine Eestit esindama läinud jitsikas - Jane Soodla võitis kolme esimest vastast punktidega, finaalimatšis võttis Soodla vastu kaotuse - samuti punktidega.

„Olen ikka pisut pettunud, et ei saavutanud kuldmedalit,“ tõdes Soodla, kes plaanib edaspidi sihtida rohkem ADCC reeglistikuga jitsivõistlusi. „Tänan treenereid, treeningpartnereid ja vanemaid, ilma kelleta ma siin ei oleks.“

Mõlemad treenivad Tallinna klubis 3D Treening (SBG Estonia) Priit Mihkelsoni ja Ronald Stimmeri käe all. Klubi peatreener Priit Mihkelson tõdes, et vaeva on mõlemad oma tehnika kallal näinud väga palju.

„Võistluste tulemus on vaid jäämäe tipp, loogiline tulemus sellele tööle, mida mõlemad on teinud,“ tõdes Mihkelson.

Võistlustel astus üles ka Tartu klubi VÕIMLA võistleja Tõll Simson, kes võitis esimese matši, kuid kaotas teise.

Viimati tuli kuldmedalile Brasiilia jiu-jitsus Mardo Männimägi – jaanuaris kolm aastat tagasi.

3D Treening (SBG Estonia) on suurim Eesti klubi, mis pakub Brasilia jiu-jitsu ja sportliku vabavõitluse treeninguid.