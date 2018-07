Eestlane tõusis MMA maailma edetabelis 10. kohale

Juuni lõpus vabavõitluse Euroopa meistrivõistlustel hõbedale tulnud Kaupo Kokamägi (kergekaal, -70,3 kg) tõusis vabavõitluse rahvusvahelise alaliidu IMMAFi maailma edetabelis 363 punktiga 10. kohale.

Tabeli liider on 964 punktiga USA võitleja Quitin Thomas, teisel kohal 728 punktiga rootslane Tobias Harila ning kolmas 614 punktiga Valgevene esindaja Vitali Andrukovitš, keda Kokamägi võitis EMil juba eelringis. Värske Euroopa meister ukrainlane Pavel Sentšenko jagab tabelis 4.-5. kohta bulgaarlase Ferdun Osmanoviga, kes aga tegelikult juba amatöörspordiga lõpparve teinud ning liikunud edasi profikarjääri juurde.

Euroopa meistrivõistluste tulemuse kohta ütles Kokamägi, et medal on suur ja ilus, aga natuke valet värvi: „Olin päris lähedal, aga natuke jäi puudu. Sisimas teadsin, et olen võimeline sellisel tasemel häid tulemusi saavutama, kuna olin ka varem tugevaid vastaseid võitnud ja heal tasemel meestega tasavägiseid matše pidanud, kuid nüüd on ka selge märk maas,“ lisab Kokamägi, kelle järgmiseks sihiks on maailmameistrivõistlused, mis toimuvad novembri keskpaigas Bahreini pealinnas Manamas.

Riikide arvestuses juhib tabelit pika edumaaga Rootsi (14409 punkti), teine on Bahrein (7546 punkti) ja kolmas on Bulgaaria (7144 punkti). Eesti on 625 punktiga 27. kohal.