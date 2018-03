Eesti võitlusspordi koorekiht koguneb laupäeval Rakverre. Mida kujutab endast Yakuza Fight ja kes seda korraldavad?

Eesti paremad kikkpoksijad ja Soome poksikuulsus Robert Helenius astuvad laupäeval ringi Rakvere spordihoones, kus toimub järjekorras neljas võitlusgala Yakuza Fight.

Publiku ette tulevad tuntud Eesti kikkpoksijad Ott Remmer, Sergei Makejev, Maikel Astur, Hendrik Themas, vabavõitlejad Sten Saaremäe ja Andrei "Predator" Manzolo. Õhtu naelaks on aga üliraskekaalu poksimatš Heleniuse ja valgevenelase Juri Bihhautsou vahel.

Kõik need nimed on viimastel nädalatel meediast juba läbi käinud, kuid vähem on juttu olnud sellest, mida Yakuza Fight kui organisatsioon endast üldse kujutab ja kes seda veavad.

Ürituse taga on kaks Lääne-Virumaa meest Jakov Peterson ja Keijo Kaljusaar, kellest esimene on endine poksija ja Tapa Poksiklubi omanik, teine tema trenni sattunud lihtsalt võitlusspordi entusiast.

"Olin kuni 2010. aastani ise võitlussportlane klassikalises poksis. Edasi tegelesin kohtunikuna ja treenerina. 2013. aastal lõin Tapale oma poksiklubi. Mulle tuli trenni ettevõtlik Keijo Kaljusaar, kellega koos tekkis idee korraldada poksiüritus Tapal. 2015. aastal viisime selle ellu ja panime nimeks Yakuza Fight," kirjeldab Peterson sarja loomist.

Foto: Aleksandr Abrosimov

"Sellest sai alguse tormikas ettevõtmine. Kaasasime meie formaati kohe ka tuntud MMA võitleja Alik Tseiko. Üritus osutus populaarseks - Tapa spordikeskuse saal oli pilgeni pealtvaatajaid täis. 2016. aastal laienesime suurema pinna peale Rakverre," jätkab Peterson. "Meie huvi oli populariseerida võitlussporti Lääne-Virumaal, kus varem pole nii kõrgetasemelisi võistlusi peetud. Oleme iga aastaga taset tõstnud ja korraldamas nüüd juba neljandat järjestikust üritust, kuhu tulemas maailma nimedega sportlased."

Yakuza Fight 3 ehk eelmise aasta ürituse järel käisid Peterson ja Kaljusaar TV3 kaamera ees välja soovi korraldada sama sarja alt ühel aastal veel üks väiksem poksigala. Kuhu selle ideega tänaseks on jõutud?

"Kahjuks pole me veel seda ideed ellu viinud, aga ka mitte maha laitnud. Eks tulevik näitab, kas jõuame aastas kahte üritust korraldada," vastab Peterson.

Hendrik Themas ja Alik Tseiko 2016. aastal kaalumisel. Foto: Aleksandr Abrosimov

Yakuza Fight 4 fightcard:

- PROFESSIONAL BOXING -70 kg

Fedor Vinogradov (RUS) vs Georgi Ungiadze (GEO)

- K-1 kuni 71 kg 4-MEHE TURNIIR

Ott Remmer (EST)

Lucasz Skorzec (ENG)

Serge Makejev (EST)

Lauri Suomela (FIN)

- K-1 FIGHT -63,5 kg

Daniil Gayduk (EST) vs Lawrence Korede (FIN)

- K-1 SUPERFIGHT -77 kg

Maikel Astur (EST) vs Dzmitry Filipau (BLR)

- K-1 SUPERFIGHT -77 kg

Hendrik Themas (EST) vs Ivan Horvat (ENG)

- MMA FIGHT -65,8 kg

Sten Saaremäe (EST) vs Aleksandr Strogii (RUS)

- MMA SUPERFIGHT -85 kg

Andy Manzolo (EST) vs Igors Zauers (LAT)

- PROFESSIONAL BOXING SUPER HEAVYWEIGHT

Robert Helenius (FIN) vs Yury Bykhautsou (BLR)

