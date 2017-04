Eesti võitlusgigant astub ringi: kas seekordne vastane on äkki liiga võimas ja karastunud?

Eesti võitlusgigant Maxim Vorovski seisab 5. mail Number One Fight Show'l silmitsi taaskord üliraske vastasega, astudes ringi Ida-Euroopas korduvalt vastaseid purustanud võimsa poolaka Stanislav Zaniewskiga.

Maxim Vorovski matšidele on viimastel Number One Fight Show üritustel kaasa elanud tuhanded võitlusspordifännid. Tegemist on kahtemata Eesti hinnatuima võitlejaga, kellele kõik-või-mitte-midagi võitlusstiil paneb südamed kiiremini tuksuma mitte ainult vene- vaid ka eestikeelsel publikul.

Vorovski on tõestanud ikka ja taas. Kui 2015. aastal tuli Number One Fight Show peamatšis lahkuda kolmekordse maailmameistri Aleksandr Oleiniku vastu ringist kaotuse ja mõlema lõhkise kulmuga, siis aasta hiljem kukkus sama ürituse oodatuimas vastasseisus neljakordne eksmaailmameister Cheick Sidibe. Sidibe tõusis küll püsti, kuid võit kuulus kindlalt Vorovskile.

Kuid Sidibe pole kaugeltki võõras ka Vorovski reedesele vastasele. Ka poolakas Zaniewski on prantslasega kohtunud, seda 2013. aasta Taftneti karikafinaalis ning sarnaselt Vorovskile, oli ka tema Sidibest üle. Ja see tõestab, et Vorovski peab taaskord tase end kõrgemal tõestama.

Zaniewski on karjääri jooksul pidanud tänaseks juba 60 matši ning võitnud neist igati auväärsed 45. Seejuures on ringipõrandal lõpetanud tervelt 27 vastast, mida on pea kahe võrra enam kui Vorovskil (kes on nokauteerinud 28. võidetud matšist vastase 14 korral).

King of Kings ja Venemaa võimsaim võitlusspordisari Taftnet on Zaniewskile äärmiselt tuttav territoorium, ja nendes sarjades kergeid vastaseid pole. Tafnetis tegi mees debüüdi juba 2012. aastal ning näiteks KOK-is alistas möödunud aastal Glory võitlussarjas kaasa lööva Maroko ässa Samir Boukhidousi.

Võitlusstiilist on Vorovski ja Zaniewski äärmiselt sarnased - mõlemad mehed naudivad lähivõitlust. Kui Sidibe on pigem taipoksi taustaga, võideldes rohkem jalgade ja distantsi peal, siis Zaniewski ja Vorovski murravad lähedale ning üritavad matšid enamjaolt võimsate ja kiirete käelöökidega lõpetada. Ja enam kui tihti, see ka õnnestub.

Tegemist on äärmiselt võrdsete vastastega - mõlemad mehed on 28 aastat vanad ning pikkuse vahe on vaid 3 sentimeetrit poolaka kasuks. Kuid Zaniewskil on rohkem kogemust võimsate vastaste ning enam raunde, mis karastanud ja rohkem nokaute, mis kasvatanud enesekindlust. Kuid Vorovski on tõestanud, et see kõik tema kiiruse ja tehnika puhul ei loe.

Number One Fight Show leiab Tondiraba jäähallis aset 5. mail. Lisaks Vorovskile astuvad ringi Mirkko Moisar, Markko Moisar, Rain Karlson, Hendrik Themas, Rustam Gurbanov, Vadim Pahomov ning Jan Beljajev.