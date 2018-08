Eesti tüdruk tuli taekwondos juunioride maailmameistriks

Viie päeva kestel, 22.-26. augustini, võistlesid Minskis parimad taekwondo juuniorid 56 riigist. Tallinna juunior Anni Ermel tuli taekwon-do maailmameistriks sparringus kehakaalus üle 65 kg.

„Meie jaoks on see märgiline võit – esimest korda kõlas Eesti hümn taekwon-do maailmameistrivõistlustel. Varasemalt on meie koondis mitmel korral toonud koju kuldmedaleid Euroopa meistrivõistlustelt. Korduvalt oleme MMil olnud kuldmedalile väga lähedal, saavutanud teise, ka kolmanda koha, kuid maailmameistri tiitlit pole meil varem olnud. Anni Ermeli võit on meile väga tähtis,“ ütles Eesti Taekwondo liidu president Mihhail Kõlvart.

„Vaadates tagasi eelmisele hooajale oli see meie jaoks edukas ning nüüd on uus hooaeg väga eriliselt alanud,“ lisab Kõlvart.

Seekord esindasid Eesti koondist seitse sportlast treenerite Kazbulat Šogenovi ja Robert Trofimovi juhendamisel. Pärnu sportlasel Kamilla Velikopoljel jäi puudu üks võit, et jõuda poolfinaali ja tõusta pjedestaalile.

Koondise liikmed, kelle seas oli nii kogenud sportlasi kui ka debütante, esindasid nelja klubi kolmest Eesti linnast: Katleri Taekwondo Klubi (Tallinn), Katleri Shogen Club (Maardu), Pärnu Taekwondo klubi ja Hvarang (Tallinn)