Eesti treener üritab eestlast viia Šveitsi koondise ridades olümpiavõitjaks

Aleksei Budõlini käe all harjutab Šveitsi judokoondises 20-aastane Otto-Krister Imala, kes on sündinud Eestis.

Otto-Krister Imala ema abiellus Šveitsist pärit itaallasega ja Otto-Kristeril on nüüd Šveitsi kodakondsus. Ta on perspektiivikas, üks neist, kes võiks 2024. aasta Pariisi olümpial medalite pärast heidelda. Maadleb kehakaalus –100 kg, tänavu oli kolmel Euroopa juunioride karikaetapil kolmas.

Kurioossel kombel võib seitsme aasta pärast juhtuda, et Eestis sündinud sportlane ja Eesti treener toovad olümpiamängudel au ja kuulsust Šveitsile. Selline see tänapäeva avatud maailm on.