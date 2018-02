Eesti tippvõitleja Markko Moisar kohtub aprillis Tartus serblasest vastasega, kes on lõpetanud 83 matši nokaudiga

King of Kings Grand Prix Eesti korraldajad toovad tartlasteni uue professionaalidele mõeldud võitlussarja Duel Fight Series (DFS). Ülipõneva õhtu jooksul toimub kokku üheksa matši, millest võtavad osa professionaalid Eestist ja välismaalt.

Uhiuue võitlussarja Duel Fight Series esimene etapp toimub 14. aprillil Tartu A. Le Coqi spordihoones. Tegemist on suurejoonelise profitasemel võitlusshowga kikkpoksis. Areenile astuvad professionaalid Lätist, Leedust, Moldovast, Serbiast, Soomest ja loomulikult Eestist. Kokku toimub üheksa närvekõditavat matši, mille seas on ka kaks nelja mehe turniiri. Kahes kaalukategoorias toimuv võistlus paneb proovile ka kõige tugevamad, sest võitjal tuleb õhtu jooksul jagada oma energiat kahe vastase vahel. Nelja mehe turniirist võtab kodupubliku rõõmuks osa kogenud Tartu profivõitleja Ott Remmer. Lisaks esindab nelja mehe turniiril Eestit Maikel Astur.

Õhtu koosneb ka kolmest erineva kaalukategooria supervõitlusest, kus välismaa professionaalid lähevad vastamisi Eesti parimate võitlejatega. Duel 1 Fight Series toob viimasena areenile Eesti tippvõitleja Markko Moisari, kes jäi eelmisel aastal napilt ilma King of Kingsi meistritiitlist. Oma vastaseks saab ta ülitugeva serblase Aleksander Konovalovi. Mehe varasalves on Grand Prix/ACB 2015 tšempionitiitel ja ta omab Wako pro tiitlivööd. Konovalov on 83 korda võitnud vastast nokaudiga.

Duel 1 Fight Series toimub esmakordselt 14. aprillil Tartu A. Le Coq spordihoones. Piletid on juba müügil Piletilevis. Lisaks on müügil VIP laua piletid, mille sees on parim vaade, söögid ning joogid. VIP piletite ostmise lisainfo saab Duel Fight Series Facebooki leheküljelt.