Eesti taipoksitreener nendib: võimalus kohtunikelt "tünga" saada käib kahevõitlusega paratamatult kaasas

Alik Tseiko vs Mindaugas Verzbickas 2015. aasta 17. oktoobril King of Kingsil Saku suurhallis.

Iga poksi- või muu kahevõitlusliigi sõber teab peast nimetada vähemalt ühte matši, kus kohtunikud mõnele sportlasele liiga on teinud. Eesti tuntuim taipoksitreener Kevin Renno nendib, et õigusemõistjate subjektiivsuse eest pole pääsu üheski maailma nurgas.

"Kindlasti on seda juhtunud nii Eestis kui ka välismaal. Olgu see kikk-, tai- või klassikaline poks - kõikides kahevõitlusalades on kohtunikul paratamatult suur võimalus eelistada sportlast, kes talle rohkem meeldib," rääkis Renno, kellega Delfi vestles 14. oktoobril toimuva King of Kingsi võitlusgala eelsel pressikonverentsil.

Millest sellised vahetegemised tekivad? "Tihti on probleemiks see, et kohtunikud tunnevad mõnda sportlast isiklikult. Kindlasti ei soosi nad omasid pahatahtlikkusest, vaid isiklike tutvuste kaudu lihtsalt tekibki väga subjektiivne olukord," jätkas Renno.

"Paljudel sarjadel on oma reeglid, mis teistest mõnevõrra erinevad. Kindlasti käiakse need enne matši üle, kuid otsus, kas see löök oli punkti vääriline või mitte - kas see oli piisavalt tabav ja piisavalt tugevalt sooritatud -, jääb lõpuks ikkagi kohtuniku teha. See võib olla tabav löök, aga mitte eriti tugev. Kui kohtunikul on sellisel juhul oma poiss ringis või keegi, kes talle väga meeldib, siis ta lihtsalt hindab selle punkti vääriliseks."

Ainus lahendus "ärategemisi" vältida on palgata üritustele välismaa kohtunikud. "Näiteks King of Kingsil ei tohigi olla Eesti kohtunikke. Kuid väiksematel üritustel pole tihtipeale teist valikut. Sa pead maksma viie kohtuniku lennureisi, toitlustuse, hotelli ja ka palga. Enamus Eesti kohtunikel lihtsalt ei ole veel nii palju rahvusvahelise areeni kogemust, kuid olukord on minemas järjest paremaks," rääkis Renno.

Tõnissaarel King of Kingsi suhtes mõru maik suus

Eesti Sportliku Vabavõitluse Liidu juhatuse liige Ott Tõnissaar tõdes aga, et just korraldajate hämarate skeemitamiste tõttu alaliit ja nende sportlased enam King of Kingsiga koostööd ei tee. Põhjuseks 2015. aasta oktoobris toimunud Alik Tseiko matš leedulase Mindaugas Verzbickasega (ka King of Kingsi eestvedajad on leedukad - toim). Kolm Eesti kohtunikku määrasid ühehäälselt võidu Tseikole, kuid pärast korraldajate sekkumist kuulutati matši tulemuseks välja viik.

„Nende jaoks oli oma mehele „toetuse näitamine“ võibolla väike asi, meie mehel mõjutas see aga kogu karjääri,“ märkis Tõnissaar. Eesti MMA alaliit üritas abi saada ka rahvusvahelise tulemuste registri pidajatelt, kuid tänaseks ei ole see olukord veel lahendust leidnud.

Toonasel King of Kingsil olid kikkpoksikohtunikud välismaalased, kuid MMA matšide osas lepiti korraldajatega kokku, et kohtunikud laenatakse Eestist.

Pärast seda matši on Tseiko ringi tulnud veel kolmel korral. Kaks viimast matši 2016. aasta mais ja detsembris on Eesti ühele parimale vabavõitlejale lõppenud kaotusega. Viimasel ajal pole Tseikot enam treeningsaalis nähtud. Üheksa võitu ja kuus kaotust teeninud Tseikole oli see karjääri ainus viik.