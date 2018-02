Eesti taipoksija võistleb reedel mainekas profisarjas ligi 30 miljoni televaataja ees

Eesti taipoksija Maikel Astur võistleb sel reedel Tai suurimas profisarjas Max Muay Thai Battle.

Eestit ja Viimsi Tigers Gymi esindav Astur läheb vastamisi kohaliku võitleja Iklang Samchaimuaythaigymiga. Matš toimub full muay thai reeglitega 3x3 min kehakaalus kuni 77kg.

Ligi kuu aega juba Taimaal treeninglaagris viibinud Asturi jaoks on see kolmas kord selles sarjas üles astuda. Eelmistest lahingutest on ette näidata üks nokaudiga võit ja viik.

"Lähen seda matši võitma nokaudiga. Tunnen end väga hästi ja ettevalmistus on sujunud plaanipäraselt," rääkis Astur. "Jõutreeningud Eestis Kaido Leesmanniga on muutnud mind füüsiliselt palju tugevamaks. Olen tugevam, kui kunagi varem. Samuti tehnika trennid Taimaal Andres Malleusega on olnud suurepärased. Tahan näidata, et olen valmis astuma suurtele areenidele. Ma olen lahinguks valmis!"

Maikel Astur Foto: Viimsi Tigers gym

Asturi profikontol on üheksast matšist kaheksa võitu ja üks viik.

Matši kannab üle kohalik Tai televisioon Channel 8, mida vaatab ligi 30 miljonit inimest. Lisaks on võimalik kohtumist jälgida online-kanalite vahendusel https://www.maxmuaythai.com/ ja https://www.facebook.com/maxmuaythaipage/ .

Asturi matš peaks toimuma Eesti aja järgi reedel kella 15.00 - 15.20 ajal.