Eesti taekwondo koondis püstitas uue rekordi

Tallinnas toimunud Euroopa meistrivõistlustel taekwondos võitsid Eesti sportlased 9 hõbe- ja 7 pronksmedalit, mis on oma arvult uus tiitlivõistlustel võidetud medalite rekord.

"Eriti tahaks ära märkida meie juhtivsportlasi Vladislav Žarovit ja juunior Ilja Makarovit, kelle arvel on mitmeid medaleid. Mõlemad olid sparringus kuldmedalile väga lähedal, alistudes alles lisaaja viimastel sekunditel. Sportlased võitsid samuti pronksmedalid kompleksharjutustes ning Ilja ka veel hõbeda meeskondlikus spetsiaalses hüppetehnikas," rääkis Eesti Taekwondo Liidu president Mihhail Kõlvart.

"Oleme tulemustega rahul, vaatamata sellele, et lootsime ka kuldmedaleid. Möödunud võistlused näitasid, et kogenud sportlaste kõrval on meil palju lootustandvaid noori, seega on tšempionide tiitlid veel ees. Samuti rõõmustab, et külalised märkisid ära turniiri kõrget organiseerituse taset," lisas Kõlvart.

26.-29. aprillil Saku Suurhallis toimunud Euroopa meistrivõistlustel taekwondos võistlesid osalejad tugevaima tiitlile viiel alal: sparring, jõuline purustamine, kompleksharjutused, enesekaitse ja spetsiaalne hüppetehnika. Eesti koondis oli esindatud 51 sportlasega erinevatest linnadest ja spordiklubidest üle Eesti. Ühtekokku osales meistrivõistlustel 1200 delegaati 33-st riigist. Esikoha võitis üldarvestuses medalite arvu poolest Venemaa koondis.