Eesti poksijad võistlevad Taimaa suurimas profi-võistlussarjas Max Muay Thai

Eesti võitlussportlastest koosnev meeskond Tigers Fight Team Estonia eesotsas Viimsi Tigers Gymi sportlastega võtsid ette teekonna Taimaale võistlema Tai parimasse profi tai poksi sarja Max Muay Thai.

Eesti tiimi liikmed võistlevad juba tuleva nädalal Max Muay Thai Stadiumil toimuvatel profi tai poksi võistlustel. Tigers Fight Team Estonia koosneb Viimsi Tigers Gym klubi sportlastest: Raul Esko, Romet Esko, Andi Uustalu ja Ilari Nuutinen ning Wiru Treening klubist on kaasas Urmas Närep. Meeskonna treeneriks on Mosa Chatchawan, kes on treeninud Eestis parimaid tai poksijaid juba mitmeid aastaid. Tiimi manageriks on Ivo Pukk, kes on ka Viimsi Tigers Gym eestvedaja. Eesti tiimiga liitub ka Eesti parim profi tai poksija Andres Malleus, kes viimased kolm aastat elab ja treenib Taimaa tippklubis Phuket Top Team.

Tigers Fight Team Estonia on eesolevateks võistlusteks treeninud Mosa Chatchawani käe all kodumaal Viimsi Tigers Gymis. Viimast lihvi tehnikale on antud treenines Taimaal koos Tai tippvõitlejate Buakawi ning Saenchaiga, kes on profi tai poksi absoluutsed tipud.

Max Muay Thai võistlussari on kiirelt tõusnud paari aastaga Tai juhtivaks profi tai poksi sarjaks kuna on oma heade võitluslike matshide, laialdase kajastuse ning atraktiivse produktsiooni tõttu populaarne üle maailma. Tigers Fight Team Estonia tiim võistleb Max Muay Thai suurvõistlusel 23.juunil.

Ettevalmistusi ning treeninguid Taimaal vaata Tigers Fight Team Estonia Video Blogist siit: