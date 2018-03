Eesti MMA võitleja kohtub Heiki Nabi endise konkurendiga, kes kannab eluaegset võistluskeeldu

Eesti tugevaim MMA võitleja Deniss Smoldarev (13 võitu, 3 kaotust) astub 24. märtsil Bakuus üles ABC 83 turniiril, kus tema vastaseks on skandaalse minevikuga endine kreeka-rooma maadleja, iraanlane Amir Aliakbari.

Aliakbari võitis 2010. aastal Moskvas maadluse MM-il kuldmedali, kuid põrus dopingukontrollis ja sai kaheaastase võistluskeelu. Olles selle ära kandnud, naases ta matile ning võitis järjekordse kulla 2013. aastal Budapestis, lüües finaalis Heiki Nabi.

Taas põrumine. Taas doping. Seekord probleemiks anaboolsed steroidid. Tulemuseks kuldmedali äravõtmine ja eluaegne võistluskeeld.

Kuid Aliakbari ei olnud nõus spordist lõplikult taanduma. MMA võitluses on tal profikontol juba 8 matši, millest kaotatud on vaid üks. Enamus võite on ta saanud esimese raundis. Ainus kaotus tuli 2016. aastal kogenud horvaadi Mirko Filipovici vastu Jaapani sarja Rizin finaalis. Poolfinaalis alistas Filipovic mäletatavasti esimesel minutil Baruto.

"Pakkumine kohtuda Aliakbariga tuli detsembri lõpus. Olen selleks valmistudes käinud kahes treeninglaagris Venemaal - jaanuaris Moskvas ja seejärel kahenädalases laagris Belgorodis. Ettevalmistuse viimanse faasi teen kodus," rääkis Smoldarev venekeelsele Delfile.

"Ta tahab matši esimese raundiga ära lõpetada - selles pole kahtlustki. Ma üritan võitluse maha viia ja oma maadlusoskused maksma panna. Kui ma esimesed viis minutit vastu pean, on edasi palju lihtsam."

Dopingukontroll võitlusspordis on väga juhuslik ettevõtmine. Smoldarev tunnistab, et ise pole ta kunagi pidanud ühtegi proovi andma ning usub, et ka Aliakbari ei pea Bakuus dopinguküttidega jagelema.