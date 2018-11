Eesti MMA võitleja Kaupo Kokamägi pidi MMi veerandfinaalis soomlasele alla vanduma

Tõnissaar ütles, et pärast võistlustest välja puhkamist on vaja Kokamäel otsustada, kuidas edasi minna.

„5.-8. koht MMil ja sellele eelnenud hõbemedal EMilt näitavad, et meil on tekkinud mingi stabiilsus - on olemas teadmised ja oskused, et püsida konkurentsis maailma kõrgeimal tasemel. Samuti on meil selleks materjali. Nüüd on vaja hinnata treeningmahtusid ja treeningute kvaliteeti: kas tuleb kokku piisavalt tunde, kas keskendume õigetele asjadele ja mida võiks muuta. Kaupo on näidanud, et töökust ja sihikindlust temas on,“ kinnitas Tõnissaar.

Kokamägi, neljakordne Eesti meister vabavõitluses ja Euroopa meistrivõistluste hõbemedalist, treenib Tartu spordiklubis Englas. Maailmameistrivõistlusteks aitasid Kaupol treeneritena valmistuda Ott Tõnissaar, Vallo Hannus (3D Treening), Kristjan Press ja Argo Golberg.