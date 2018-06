Eesti MMA-võitleja Kaupo Kokamägi jätkab EMil võidukursil: medal käes!

Ka tema usub, et võidukurss jätkub. „Meil on pikk päev ees, Kaupo matš pole esimene. Saame pikalt taastuda. Kaupo vorm on hea ja usun, et meil on ka homme võidukas päev,“ ütles Saaremäe.

Võit tähendab seda, et Kokamägi on nelja parema seas. Kuna Euroopa meistrivõistlustel pronksimatši ei peeta, tähendab see, et Kokamäele on kindlustatud vähemalt pronksmedal.

„Eesmärk on siiski finaal,“ tõdes Kokamägi.

Selleks on vaja homme võita Austria esindajat Bogdan Gradi.

„Rääkisin temaga hommikul kaalumisel, et homme näeme,“ muheles Kokamägi. "Nii ka läheb."

Kokamägi treenib Tartus spordiklubis Englas. Ta on neljakordne Eesti meister MMAs. Kokamäe treenerid on Ott Tõnissaar, Vallo Hannus (püstivõitlus), Kristjan Press (maadlus) ja Argo Golberg (ÜKE).