Eesti MMA-võitleja alistas Euroopa meistrivõistluste avaringis favoriidi

Kokamäe üks treeneritest Ott Tõnissaar sõnas, et Kokamägi on pigem rahuliku stardiga võitleja - tal võtab natuke aega, et matši rütmiga kohaneda ja leida enda jaoks sobiv tempo. Selles matšis pidi Kokamägi aga esimesest sekundist peale oma rütmi kindlalt peale suruma ja olema algataja-rollis.

"Eks kui MM on silmapiiril, siis peab mäng selles suunas liikuma ka. Teisena tuli ära unustada vastase ranking ja tiitlid,“ lisas Tõnissaar.

Kui rahule Tõnissaar vabavõitleja esitlusega jäi?

„Kui sa maailma neljanda mehe ära võidad, siis seda küsimust pole – kas jäin rahule,“ sõnas Tõnissaar. „Väga palju kõvemaid vastaseid vähemalt tiitlite järgi selles kaalus ei ole.“

Võit tähendab, et Kokamägi jõudis kaheksa parema sekka. Järgmiseks vastaseks on soomlane Teemu Leinonen, kellega Kokamägi on mõõtu võtnud ka varem. Mullu detsembris toimunud matš lõppes Kokamäe võiduga (tagantkägistus 3. raundis). Vaata soomlase ja Kokamäe viimast võitlust siit.

„Eks mõlemad teeme tollest matšist omad järeldused, aga ma arvan, et see läheb samat rada,“ ütles Kokamägi.

Tema eesmärk on võit.

Loe veel

„Valgevenelane on vähemalt rankingu järgi parim. Pean võitu väga reaalseks,“ kommenteeris Kokamägi.

Kaupo Kokamägi on Eesti üks edukaimaid amatöörvabavõitlejaid.

„Kaupo on rahulik, kalkuleeriv ja järjekindel,“ iseloomustab teda Tõnissaar. „Ta suudab otsustaval hetkel ennast pildituks pigistada – kui olukord nõuab.“

Kokamägiga on nurgameeskonnana kaasas treeningpartner ja MMA profivõitleja Sten Saaremäe.

Kokamägi treenib Tartus spordiklubis Englas. Ta on neljakordne Eesti meister MMAs. Kokamäel olid ettevalmistusel abiks treenerina Ott Tõnissaar, Vallo Hannus (püstivõitlus), Kristjan Press (maadlus) ja Argo Golberg (ÜKE).