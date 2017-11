Eesti idufirmas töötav brasiillane Fabio astub täna Tondiraba hallis taipoksiringi

Täna õhtul Tondiraba jäähallis toimuval Number One Fight Show võitlusgalal astub teiste seas Eesti lipu all ringi brasiillane Fabio Alexandre De Souza, kes töötab Eesti ühes edukaimas idufirmas Pipedrive.

Kolm ja pool aastat Eestis elanud Fabio treenib Kevin Renno Võitlusspordi Akadeemias, olles varem võitlussportidest kokku puutunud Brasiilia jiu-jitsu ja MMA-ga.

Muay Thai reeglitega toimuvas matšis on Fabio vastaseks Venemaa esindaja Danil Spiridonov, kes teeb kirjade järgi oma profidebüüdi. De Souza profikontol on üks kaotus. Mehed võitlevad kaalukategoorias -59 kg.

"Tulin siia kolm ja pool aastat tagasi praktikale ja armusin Eestisse. Ma ei ole tegelikult elukutseline võitleja, vaid arendaja," rääkis Fabio eilsel pressikonverentsil Delfile ja Eesti Päevalehele.

"Kuigi alustasin kikkpoksiga alles Eestisse kolides, siis võitlussport mulle päris uus siiski pole - mul on poksi, jiu-jitsu ja MMA taust. Esimese profimatši tegin poolteist aastat tagasi Soomes."

Fabio ja Spirodonov on juba varem omavahel kohtunud. See juhtus päris hiljuti, oktoobri alguses toimunud amatöörvõistlusel Estonian Open kuni 60 kg kaaluvate meeste turniiri finaalis (VAATA VIDEOT!). "Võitsin selle matši, seega tunnen veidi tema stiili. Õpin iga matši ja treeninguga mida uut juurde. Mul on probleeme olnud vastupidavusega, aga loodan, et treener Jass Murutalu koostatud kavadel on seekord mõju," lisas ta.

Mõistagi saab Tondiraba hall olema seni suurim areen, kus 28-aastane Fabio kunagi üles on astunud. "Olen väga elevil ja tänulik korraldajatele selle võimaluse eest!" ütles brasiillane.