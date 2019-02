DELFI VIDEO | Võimsa nokaudiga vastase alistuma sundinud Uku Jürjendal: respekt mehele, et nii kaua vastu pidas!

Valgevenelane German Vandenvin oli enne eestlasega kohtumist pidanud vaid kolm profikohtumist. Tema treener Aleksander Grigorov oli kümmekond aastat tagasi Valgevene spordiminister. "Uku Jürjendal on tubli võitleja ja väärt vastane, aga ma annan talle õppetunni," lubas Vandenvin enne matši.

"Homme siis kooli minek," kirjutas Jürjendal reedel pärast kaalumist oma Facebooki lehel.

Pikemalt kommenteeris 2014. aasta taipoksi maailmameister oma matši pühapäeval: "Võitsin oma vastast esimeses raundis TKO-ga. Enne matši mõtlesin kaua, et mis sellel poisil arus on. Tema matše ma reaalselt näinud ei olnud. Mõtlesin, et millega ta tahab mulle küll õppetundi anda. Matši lõpus sain selgeks, et tema tugevus ja enesekindlus tuli sellest, et ega ta väga naljalt pikali ei kukkund ja teadis seda, kuigi sai päris mehiseid tabamusi. Aga jah, õppetund seegi! Au vastasele julguse eest ja tere tulemast raskekaalu kikkpoksi, ega siin väga õrnemalt ei löödagi."

