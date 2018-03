DELFI VIDEO | Vilet saanud Helenius võitles Rakveres murtud käeluuga ja sõitis ringist otse haiglasse

Soome poksiäss Robert Helenius alistas laupäeva õhtul Rakveres Yakuza Fight võitlusõhtul raskekaalu matšis kohtunike häältega valgevenelase Juri Bihhautsou. Kohtunikud andsid Heleniusele võidu 77:76, 77:76 ja 75:78. Kahvatult esinenud Heleniuse võidu järel andis publik isegi vilet. Nüüd on ka selgunud, miks soomlane Rakveres niivõrd kahvatu oli. Nimelt murdis ta matši käigus käeluu.

Helenius sai vigastada juba teises raundis. Seejärel oli 34-aastane soomlane täielikult kaitses ja matši lõpus hoidis juba randmest kinni. Helenius on nüüdseks ise teada andnud, et ta käis matši järel röntgentis ning paremas käes tuvastati tal luumurd.

“Teises raundis hakkas nii valus, et ma ei suutnud enam parema käega lüüa ning motivatsioon kadus täielikult. Viiendas ja kuuendas raundis mõtlesin, et viskan rätiku ringi. Kaotada ma aga ka ei tahtnud ning seetõttu jätkasin katkise käega võitlemist,“ sõnas Helenius.

Väidetavalt kaalub Heleniuse vastane Bihhautsou ka protesti esitamist, kuna soomlasele läinud võit oli ka paljude ekspertide arvates pigem ebaaus.

34-aastane Helenius on profina pidanud nüüdseks 28 matši, millest ta on võitnud 26. 16 võitu on Helenius saanud nokaudiga. Eestis on Helenius pidanud kolm ametlikku matši ning need kõik on ta ka võitnud.