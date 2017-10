DELFI VIDEO | Viimsi võitlusklubi, mille patroon on Eesti kuulsaim vabavõitleja Baruto

14. oktoobril tegid Viimsi Tigers Gymile nime Andi Uustalu (18) ja Maikel Astur (21), kes said Tondiraba hallis King of Kingsil oma vastaste üle vägevad võidud. Esimene oli lähedal leeduka Jan Nausi nokauteerimisele, teine alistas lisaraundis Kevin Renno võitlusklubi õpilase Karl-Joonatan Kvelli.

Nädala jooksul on huvilised need matšid kindlasti üle vaadanud, kuid milline on meeste igapäev, kus nad treenivad ja kuhu sel alal jõuda tahavad, sellest võib kuulda juba antud videost.

Viimsi Tigers Gymi on viis aastat vedanud Ivo Pukk, keda laiem avalikkus teab kui endise sumomaadleja ja praeguse vabavõitleja Baruto ringiäärset juhendajat. Kaido Höövelson on Miiduranna sadamas asuvas klubist korduvalt läbi astunud ning koostöö tema ja "tiigrite" vahel kestab edasi.

Delfi TV kaamera ette astusid klubi asutaja ja peatreener Pukk ning hetkel selle asutuse kõige nimekamad esindajad Uustalu ja Astur, kes selgitavad, miks nad treenivad just Tigers Gymis ning milliste sihtidega nad iga päev trenni tulevad.