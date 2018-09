DELFI VIDEO | Venelase vaid 66 sekundiga nokauteerinud Uku Jürjendal: eesmärk on jõuda maailma tippu!

Jürjendali senine rekord oli minut ja üheksa sekundit. Kokku on nüüd 28-aastase kindamehe kontol kaheksa võitu (viis nokaudiga) ja kaks kaotust.

"Proovisin matši kindasti esimeses raundis ära lõpetada, aga läks eriti kiiresti. Plaan oli high-kick pähe lüüa, aga läks seekord kätega," kommenteeris Jürjendal, kes tõdes, et tegi venelase kohta põhjaliku taustatöö.

"Ta on tehnilisem ja kogenum kui mina. Ootasin temalt tugevat võitlust. Respekt talle! Ta on 96 kilo, ma olen 104,5. Normaalne, tubli!"

Järgmise etteaste teeb Jürjendal 13. oktoobril Belgias kohaliku mehe vastu. "Vanus on juba sealmaal, et tuleb täiega panna, nii palju kui jõuan!" sõnas ta julge sammu kohta.

28-aastane Jürjendal, kes maikuus sai Number One Fight Show'l samuti võidu juba esimeses raundis, lisas, et tema siht on jõuda maailma kümne parima üliraskekaalu kikkpoksija hulka.