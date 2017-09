DELFI VIDEO | Vanglaametnikuks õppiv Andra Aho: King of Kings on alati hea põhjus, miks trenni minna

Eesti üks paremaid naisvõitlejaid Andra Aho astus sel suvel ülikooli õppima korrektsiooni, kuid pole kaugeltki kõrvale heitnud ka taipoksikarjääri.

"Sõdalastüdrukuks" ristitud Aho astub oma järgmises matšis üles juba 14. oktoobril Tondiraba jäähallis, kus toimub King of Kingsi 49. Grand Prix etapp.

"Mulle on King of Kingsil alati meeldinud osaleda. Hea siht, mille poole püüelda. Annab motivatsiooni trenni minna," tunnistas Aho tänase pressikonverentsi järel Coca-Cola Plazas.

Aho vastaseks tuleb 29-aastane soomlanna Piia Haverinen. Võideldakse kaalukategoorias -54 kg, matši pikkuseks kolm kaheminutilist raundi. "Olen ta matše vaadanud. Nime tean, rohkem eriti midagi," sõnas Aho.

Aho tänavuse aasta tipphetkeks oli hilistalvel USA-s toimunud mainekas Lion Fight, kus ta alistas raskes ja verises matšis ameeriklanna Jeri Sitzesi. Viimane vajas pärast heitlust 11 õmblust ja 13 haavaklambrit.

Vaata videot! (Alates 1:35)



Eelmise aasta King of Kingsi eel harjutas Aho neli kuud Tais. Seekord tuli suvisest treeninglaagrist välismaal õpingute tõttu loobuda. Ta läks Justiitskolledžisse õppima korrektsiooni, mis tähendab, et Ahost on tulevikus saamas keskastme või kõrgem vanglaametnik.