DELFI VIDEO | Vaata Semjonovi ja Ouma stiilinäiteid enne homset suurt vastasseisu

Semjonovi vastaseks on endine IBF-sarja profipoksi maailmameister Kassim Ouma. Ouma kontol on tänaseks 29 võitu ja 11 kaotust. Seejuures on ta nokauteerinud tervelt 18 vastast. Ouma näol on tegemist tõelise ala tipuga.

Mees on ka karjääri jooksul astunud vastamisi ala ühe suurima nime Gennadi Golovkiniga. Seejuures pidas ta poksimaailma ühe tugevaima löögiga võitlejaga ringis vastu kümme raundi. Viimasel Warrior Fight üritusel jäi Semjonov napilt ilma WBA kontinentaaltiitlivööst. Maardu legendaarne poksija on vahepeal pidanud lahinguid Saksamaal ning Poolas ning alles hiljuti nokauteeris ta Narvas lätlase Valentins Kotosovsi.

Nagu kevadel, vahendab ka seekord Delfi TV võistlust tasulise ülekandena. Kuni tänase õhtuni maksab ülekande pilet 7.99€, võistluse päeval ehk homme on hinnaks 9.99€. Pileti saab lunastada ülalolevas playeris ja ka siin (kaardimakse puhul).