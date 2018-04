DELFI VIDEO | Ümmarguse tähiseni jõudnud Hendrik Themas lõi Moldova võitleja kolm korda nokdauni

Kikkpoksija Hendrik Themas sai eile Saku suurhallis toimunud Warrior Fight 4 poksigalal karjääri kümnenda võidu kuue kaotuse kõrvale, alistades kohtunike ühehäälse otsusega Moldova võitleja Aleksei Kulitškovi.

Matši algusest lõpuni domineerinud Themas saatis vastase viimases raundis kolm korda nokdauni, mis K-1 reeglite järgi peaks tähendama juba tehnilist nokauti, kuid mida talle eile millegipärast kirja ei pandud.

"Otsisin ja pressisin seda nokauti algusest peale, aga seekord ei tulnud, pole hullu!" kommenteeris Themas. "Tundsin, et ta ei tulnud võitlema - see oli tema nõrkus. Teadsin, et olen talle hirmuäratav. Ta oli väga ettevaatlik, mina jällegi seekord kannatlik. Otsisin seda ühte jõulist lööki."

Themas, kelle eesmärk on jõuda välja mainekasse Glory võitlussarja, on järjest saanud juba kolm võitu. Viimane kaotus lipsas sisse 2017. aasta oktoobris King of Kingsis Tondiraba hallis, kuid pärast seda on ta võimu näidanud Number One Fight Showl, Yakuza Fightil ning nüüd Warrior Fightil.

