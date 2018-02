DELFI VIDEO | Romet Reilson väljakutsuja Nurmsoo alistamise järel: haukuv koer ei hammusta

Keilas toimunud Fightlandi võitlusgalal oma väljakutsuja Kaijo Nurmsoo esimese raundi tehnilise nokaudiga alistanud Romet "Purustaja" Reilson võttis matši kokku vanasõnaga: haukuv koer ei hammusta.

Mullu suvest saadik üleval olnud intriig jõudis täna haripunkti, kui Reilson karjääri 29. võidu võttis ja oma kodulinna Pärnu konkurendile koha kätte näitas. Võidu järel võttis Reilson mikrofoni ja teatas Nurmsoole sügavalt silma vaadates: "Sa rääkisid minu kohta netis mingit s***a! Tahtsid mulle mingi hüüdnime panna? Ma panen sulle hoopis hüüdnime - Rosinapea!"

Delfile antud intervjuus võttis Reilson kogu selle saaga ja kogemuse kokku kolme sõnaga: "Haukuv koer ei hammusta."

"See, mis inimene räägib, on üks asi, see, mis ta oskab, hoopis teine. Olen enda oskustes kindel. Tean, et kui olen vastasest parem, suudan ta alistada," lisas Reilson, kes ei usu, et Nurmsoo revanši küsima tuleb.

"Ei usu, et ta mind uuesti välja kutsub. Tal pole enam midagi tõestada."

Vaata pikemat intervjuud videost!