DELFI VIDEO: Romet Reilson räägib, kust pärineb tema hüüdnimi "Purustaja"

Xplosion Fight Seriesi juubeliüritusel üles astunud 17-aastane Pärnu kikkpoksija Romet Reilson kirjutas täna kontole juba 25. järjestikuse võidu.

Reilsoni vastaseks oli Artur Rutškin spordiklubist Garant. Pärnakas kuulutati kolmeraundilise matši järel võitjaks kohtunike ühehäälse otsusega. Reilson tunnistas matšijärgselt, et kohtumine oli tema karjääri üks verisemaid.

"Vastane oli väga hea tehnikaga ja tuli tugevalt peale. Võtsin löögid vastu ja vastasin kontratega. Teises raundis panin tähele, et vastane hakkab väsima ja pöörasin võitluse rohkem enda kasuks," rääkis ta.

Reilson harjutab Pärnu Taipoksi Klubis, kus ta ka ise trenne annab. Ise ta ühegi treeneri teeneid ei kasuta, Xplosionil andis talle ringi kõrval nõu ürituse peakorraldaja Mirkko Moisar.

"Pärnus on kahjuks üldse vähe taipoksi ja kikkpoksi harrastajaid. Tallinnas on selles osas kindlasti lihtsam. Enamus mu vastastel on treenerid olemas, minul hetkel mitte," nentis Reilson.

Vaata videot ja saa teada, kust pärineb Reilsoni hüüdnimi "Purustaja"!