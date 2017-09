DELFI VIDEO | Rain Karlson: Dagestani juurtega Mirzabalajev mulle kindlasti allahindlust ei tee

14. oktoobril toimuval King of Kingsil on kavas ka kaks profipoksimatši. Neist esimeses astuvad ringi Rain Karlson ja Marat Mirzabalajev.

Karlsonile on see karjääri viies profimatš, Dagestani juurtega Mirzabalajevile poksis esimene. Viimane on seni tegelenud kikkpoksiga.

"Ootan rasket lahigut nagu ikka profiüritustel. Vastane treenib Hispaanias ja kindlasti allahindlust ei tee. Mägede poiss, Dagestani piiril sündinud - sealt need võitlejad tulevad," märkis Karlson.

"See, et ta rohkem kikkpoksi taustaga on, mängib minu kasuks. Kogemuse ja osavusega peaksin seda matši domineerima."

Karlson on tänavu pidanud kaks matši ja mõlemad tehnilise nokaudiga võitnud. 5. mail alistas ta Tondirabas Number One Fight Show'l lätlase Konstantin Perminovi, 13. mail Vantaas soomlase Attila Demhardti. Pärast King of Kingsi tuleb ta uuesti ringi novembrikuisel Number One Fight Show'l.

Tiheda võistlusgraafiku kõrvalt on Karlson ka treeningutel edusamme teinud. "Kui enne kaalusin 87 kg kanti, siis nüüd on 4 kilo juurde tulnud. Tunnen end paremini. Ka jooksunäitajad on paremaks läinud. Saan rohkem sparringuid teha," ütles ta.

Karlson ja Mirzabalajev poksivad neli kolmeminutilist raundi. Teises poksimatšis näeb 14. oktoobril Pavel Semjonovit (20 võitu/8 KO-d, 7 kaotust/1 KO, 2 viiki) võitlemas Läti esindaja Ilja Slahotaga (3 võitu/2 KO-d, 4 kaotust/1 KO, 1 viik).

