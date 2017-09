DELFI VIDEO | Profikarjääri kolmanda võidu saanud Alar Hutrov oli omadega täiesti läbi

Eile Kalevi spordihallis toimunud Fightland võitlusõhtul peeti ka üks MMA matš, milles tartlane Alar Hutrov alistas Prantsusmaa vabamaadleja Maxime Giacalone.

Tegemist oli Hutrovi profikarjääri kolmanda võiduga, kaotust on ta tunnistanud vaid korra. Prantslasele oli see kolmas kaotus nelja võidu kõrvale.

"Väga raskelt tuli võit. Olen terve suvi nii räigelt trenni teinud," kommenteeris Hutrov kohe pärast matši. "Täna töötas kõik see, mille kallal olen töötanud: mu parem käsi, millega tabasin teda... Ma ei jõudnud lugeda kui palju, aga iga kord tegi see talle haiget. Kõvasti tegi haiget! Puhtalt üks tehnika oli väga domineeriv. Maadluspoolel ei andnud ma talle nii palju kätte. Mõned kohad magasin maha, sest ei olnud hetkes. Maas tegin ground and poundi, mille poolest olen ikkagi tegija."

Enda hetkeseisundit kirjeldades ütles Hutrov: "Null olen hetkel. Aga ma lähen käin pesus ära, söön-joon midagi ja olen tagasi 50 protsendi peal. Varsti tagasi trenni - siis olen veel parem!"

Hutroviga käivad kõikjal kaasas tema tulihingelised fännid, keda eile Kalevi hallis oli umbes tosinkond. "Ma kuulen neid kogu matši, kui sisse jalutan, iga kord, kui neile lehvitan, iga kord, kui ma nende poole vaatan. Nad on täiesti uskumatud. Ma olen neile nii tänulik!"

