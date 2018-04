DELFI VIDEO | Nelja mehe turniiri võitnud Maikel Astur: pärast viimast kaotust olin näljasem kui kunagi varem

Märtsis toimunud Yakuza Fightil Rakveres sai Maikel Astur 9 võidu kõrvale esimese kaotuse, kuid Viimsi Tigers Gymi esindaja pühkis tagasilöögi kiiresti peas, võites vaid kuu aega hiljem Tartus Duel 1 Fight Seriesi nelja mehe turniiri.

Kaalukategooria -75 kg poolfinaalis alistas Astur eile moldovlase Nikolae Tamazlikaru punktidega 3:0. Sama skooriga tunnistati ta võitjaks ka Hollandit esindava Suriname päritolu Shonzinyo Abena üle.

"Kolmanda raundi viimane minut sai otsustavaks. Ta tõmbas ennast tühjaks, ma suutsin jääda umbkaitsesse ja vastata põlvedega. Kui ta ära väsis, võtsin üle. Pakkusime kolm raundi kõva lahingut!" rääkis väge täis Astur pärast matši Delfile.

Astur lisas, et Yakuza Fightil vähem kui minutiga põrandale kukkumine valgevenelase Dzimitry Filipau vastu muutis teda vaid näjasemaks. "Olin näljasem kui kunagi varem! Suur aitäh treeneritele, eriti Ivo Pukile, kes ütles pärast kaotust, et võid kümme sekundit nukrutseda, aga siis on aeg edasi minna! Kõik kukuvad, see käib asja juurde. Paljud küsisid minult, kas pole liiga vara tagasi tulla, aga nagu nägite, siis kuus raundi võimsate meeste vastu... Arvan, et ütlesin kõva sõnaga, et olen tagasi!"

Vaata videost, mida Asturil oma võidu kohta veel öelda oli!