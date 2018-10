DELFI VIDEO | Mirkko Moisar: neil kõigil on minu jaoks plaan, kuni esimese löögi näkku saavad

Video: Madis Veltman Fotograaf-videoreporter Gunnar Leheste reporter RUS 6

Eesti kogenuim kikkpoksija Mirkko Moisar kohtub homme Tondiraba jäähallis King of Kings võitlusürituse peamatšis Rootsit esindava Adell Ekval Halilaga. Viimane kuulutas tänasel pressikonverentsil, et tal on plaan eestlase vastu juba valmis mõeldud ning ta ootab matši huviga.