DELFI VIDEO | Mirkko Moisar läheb valgevenelaselt revanši võtma: mul on ringis üks asi vaja ära klaarida

Homme Tondiraba jäähallis toimuva Number One Fight Show peamatšis astuvad üles Mirkko Moisar ja ta pool aastat tagasi samas kohas nokauteerinud valgevenelane Maksim Spodarenko.

Võrreldes selle aasta kevadega on Moisar võistlusgraafikut pisut hõredamaks tõmmanud ning iga kahe nädala tagant enam ringi ei kipu. Just seetõttu arvab karjääri jooksul üle saja matši pidanud Moisar, et on seekord matšiks paremini valmistunud.

Eestlase ja valgevenelase korduskohtumine pidanuks homme olema eelviimane, kuid kuna Maksim Vorovski peamatš langes mehe terviseprobleemide tõttu ära, on põhitähelepanu nüüd Moisaril.

Mida peab Moisar valgevenelase ees enda trumbiks ja kui palju tuge loodab ta saada Tondiraba halli publikust, vaata ja kuula videost!

Delfi on homme Tondirabas kohal ja toob võitlusgala tulemused ja pildid lugejateni operatiivselt. Üritus algab kell 20, uksed avatakse 18.30.