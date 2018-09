DELFI VIDEO | Mirkko Moisar jäi kaalu võtmisel hätta: selgitasin vastasele, et ei teinud seda meelega

K-1 reeglitega matš kreeklase Meletis Kakoumpavasega toimub kehakaalus 71 kg. Kreeklasele näitas kaal numbrit 70,5, Moisarile 72,5.

Enne pressikonverentsi ja kaalumist üritas Moisar vastasele ka olukorda selgitada. "Ütlesin, et see ei olnud minu poolt ebasportlik suhtumine tema vastu. Tean, et tema sai kaalu ja see kaalu võtmine on raske. See ei olnud meelega, vaid keha lihtsalt ei tahtnud rohkem vett välja anda," lausus Moisar.

"Dieeti hakkasin pidama paar nädalat enne võistlust. Viimased kuus kilo proovisin saada viimase 24 tunniga. Füüsiliselt ei jaksanud ennast enam vaevata. Kuna minu kaalumine oli juba hommikul, jäi pool võtmist öö peale. Pidin hommikul kell viis ärkama, et viimane vedelik kehast kätte saada."

Homse matši suhtes on Moisar enesekindel, sest sama vastast suutis ta kaks aastat tagasi juba Number One Fight Show'l võita. "Tean, mida ja kuidas ta teeb. Tuleb sama põnev matš kui toona. Minu poks on temast parem ning taipoksi tehnika ei tohiks samuti alla jääda," arvas ta.

Vaata videot ja saad teada, mida kreeklane võiks teha, et Moisarit võita!