DELFI VIDEO: Minuti ja 43 sekundiga vastase alistanud Maksim Vorovski: ei oodanud, et matš nii kiiresti lõpeb

Eilse Number One Fight Show peamatšis poolaka Stanislaw Zaniewski nokauteerinud Maksim Vorovski tõdes, et valmistus oluliselt pikemaks kohtumiseks kui välja kukkus.

Eesti hetke parim kikkpoksija saatis poolaka kolmandat korda nokdauni, kui matši algusest oli möödas vaid minut ja 43 sekundit. "See ei olnud tegelikult minu plaan. Riietusruumis arvasin, et matš tuleb väga raske ja vaja läheb kõiki raunde. Aga selles kaalukategoorias on löögid lihtsalt nii tugevad, et üks hoop võib muuta kõik. Tänu jumalale sooritasin oma löögi kiiremini. Ma ei oodanud, et see nii kiiresti lõpeb," rääkis päevakangelane Delfile.

"Arvasin, et ta pärast esimest lööki ei tõuse, aga tõusis ja võttis veel palju vastu. Austan teda sellepärast väga."

Vorovskil on järgmine matš kokku lepitud suveks välismaal, kuid kus ja kellega, seda ta veel avaldada ei saa. "Meil on organisatsiooniga kokkulepe, et nad teevad ise esimese uudise. Jälgige minu Facebooki!"

Lähema aasta jooksul on Vorovskil plaanis heidelda mõne tiitlivöö nimel. "Usun, et üks samm veel ja tuleb mingi suur tiitlimatš. Eesmärk on selline, et selle hooaja lõpus või järgmisel aastal," lisas ta.