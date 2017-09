DELFI VIDEO | Millised järeldused Mirkko Moisar maikuisest nokaudist tegi?

5. mail Tondiraba jäähallis valgevenelase Maksim Spodarenko poolt esimeses raundis nokauteeritud Mirkko Moisar on juhtunust omad järeldused teinud ning lubab järgmisteks matšideks tõsisemalt valmistuda.

Järgmise etteaste teeb karjääri jooksul üle saja matši pidanud kikkpoksija 14. oktoobril King of Kingsi võitlusgalal. Üritus toimub Tondiraba jäähallis. Moisar nokauteeriti samas kohas Number One Fight Show'l.

"Tegin järelduse, et ei kannata enam nii tihti - mul oli matš iga kahe nädala tagant - võistelda. See muutis mind natuke lohakaks. Lõpuks oli nii kiire järgmisele võistlusele, et trenni ei jõudnudki. Seda viga ma enam ei tee. Olen keskendunud rohkem ettevalmistusele, mitte nii väga võitlusmomendile," rääkis ta.

Moisar harjutab Tallinnas Kevin Renno Võitlusspordi Akadeemias. Poksitreeneriks on tal Kardo Peetri, tai- ja kikkpoksi lihvib Renno. "Kodus on väga head treenerid. Olen väga rahul sellega, mis meil siin toimub," põhjendas Moisar, miks ta viimasel ajal välismaal laagris - Tais või Hollandis - pole käinud.

King of Kingsil on Moisari vastaseks Küprose võitleja Georgios Konstanidis, kelle kohta interenetist palju materjali ei leidu. Vaid mõned Youtube'i videod.

"Olen tema matše vaadanud. Ta on väga tugevate jalgadega. Kätetehnika tal nii hea pole, aga kindlasti on tegu väga hea kikkpoksijaga," arvas Moisar.

Vaata King of Kingsi pressikonverentsil tehtud intervjuud Mirkko Moisariga videost! Üritus ise jõuab 14. oktoobril ka TV6 ja Delfi TV vaatajateni.