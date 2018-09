DELFI VIDEO | Maksim Vorovski: nokauti otsima minnes võid vea teha ja ise põrandale kukkuda

"Treenisime kümme aastat tagasi koos Valgevene laagris. Võistlesime amatööride maailmameistrivõistlustel samas kaalukategoorias. Mina kaotasin kaks matši, tema tuli maailmameistriks," sõnas Vorovski, kes valgevenelast siiski enda sõbraks ei pea.

"Sõber ei ole. Aga austan kõiki vastased. See on minu jaoks puhas töö. Ringist väljaspool olen rahulik inimene, ringis on aeg võistelda, oma tahtejõudu näidata ja teha kõike, mida ma oskan."

Vorovski tõdes, et nokaudiga matši lõpetamine pole homme eesmärk omaette. "Kõik kogenud sportlased teavad, et nokauti otsima minnes tekitad endale lisapingeid ja võid teha vigu, mis su enda nokauti kukutavad. Pea peab olema vaba. Teeme tööd ja eks situatsioon näitab. Kui on võimalus, proovin seda kasutada, kui ei, teen oma tööd ja loodan, et see toob mulle võidu," sõnas ta.

Vaata videost, mida rääkis Vorovski vastase tugevuste ja enda homse taktika kohta!