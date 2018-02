DELFI VIDEO | Maikel Astur: peab kontrollima, et enesekindlus liiga kõrgele ei tõuseks

Viimsi Tigers Gymi taipoksija Maikel Astur on saanud järjest kaks esimese raundi nokaudiga võitu. Veebruari algul käis ta Taimaal mainekal sarjal kohalikku meest nokauteerimas, reedel piirdus ta Keilas ühe raundiga matšis Max Vorovski õpilase Serafim Gerzuni vastu.

Kümme järjestikust võitu ja kaks neist eriti vägeval moel. Võtab ikka suunurgad ülespoole küll. Mees tunnistas ka ise, et enesekindlus on üleval, kuid...

"Peab vaatama, et see liiga kõrgeks ei tõuseks. Hulluks ei tohi minna. Selle jaoks ongi mul nurgas need kolm meest, kes taltsutavad mu superstaarilikkust, ego ja eneseuhkust. Nemad hoiavad mind maa peal."

Astur sai Gerzuniga võidelda kolm minutit. Kohtunikud panid vahepeal kella seisma, sest viimane vajas meedikute tohterdamist. Põlvelöökidest tekkinud näohaavad saidki Gerzunile lõpuks saatuslikuks ning teist raundi enam ei alustatud.

Järgmine võimalus Asturile kaasa elada tuleb 17. märtsil Rakveres Yakuza Fightil, kus talle tuuakse vastaseks valgevenelane Dzmitry Filipau.

Vaata videost, mida rääkis Astur oma võidust, võiduseeriaga koos kasvavast enesekindlusest ning "Eesti Vabariik 100" teemalisest ringi sisenemisest!