DELFI VIDEO: Lisaraundis kaotanud Hendrik Themas: kui lased otsuseni minna, annadki oma saatuse kohtunike kätesse

Tondiraba jäähallis toimunud võitlusgalal Number One Fight Show venelasele Aleksei Dmitrievile alla jäänud Hendrik Themas pikalt põdema ei jää. Võitlusnälg on hoolimata kahest järjestikusest kaotusest suur ning mees on juba uutele pakkumistele avatud.

Themas pakkus publikule järjekordselt verise matši ning oli võidule oluliselt lähemal kui eelmisel kuul TTÜ Spordihoones Xplosionil, kus lätlane Stas Makarenko ta nokauteeris. Dmitrieviga läks asi lisaraundini, mille järel kohtunikud venelase võitjaks tunnistasid. Kuigi Themas tundis, et võit peaks talle kuuluma, ei jää ta kohtunike peale vimma kandma. "Viriseda pole mõtet. See otsus jääb kehtima. Tunnen, et tegin tugevamaid lööke, aga ju siis ei avaldanud see kohtunikele muljet. Eks see nii ongi, et kui lased asja otsuseni minna, annadki oma saatuse teiste kätesse," rääkis Themas, kel nüüd karjääris kirjas 5 võitu ja 4 kaotust. Dmitriev jätkab kolme võiduga. Vaata pikemat intervjuud Themasega videost!